В туфлях не по размеру и пальто за 32 тыс. грн: новый выход Меган Маркл

Герцогиня Сассекская появилась в белоснежном наряде

Меган Маркл и принц Гарри Фото: AFP

Беременная герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая недавно потратила 4 млн гривен на гардероб для поездки в Марокко, вместе с супругом принцем Гарри появилась на официальном приеме в Букингемском дворце в честь 50-летия со дня инвеституры (юридический акт передачи должности) принца Чарльза.

37-летняя экс-актриса выбрала элегантное платье с золотистыми цветами, надев наверх белоснежное пальто от Amanda Wakeley за 895 фунтов (около 32 тыс. грн). Наряд в целом получился удачным, правда, туфли, которые явно были не по размеру герцогине, не наилучшим образом отразились на нем.

Герцогиня Сассекская в пальто за 32 тыс. грн Фото: Getty Images

В руке жена Гарри держала атласный клатч бежевого оттенка. Волосы герцогини были аккуратно собраны в пучок.

Меган Маркл с принцем Гарри Фото: Getty Images

Напомним, что 23 февраля принц Гарри и Меган Маркл прилетели в Марокко. Пара прибыла в Северную Африку с официальным визитом на три дня.

В первый день беременная Меган Маркл, которая недавно устроила вечеринку в честь будущего ребенка, появилась на публике в ярко-красном платье до колен от Valentino. Образ она дополнила небольшой сумочкой того же бренда и классическими бежевыми лодочками.

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