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Каблуки-бокалы и рюмочки: какая необычная форма обуви в тренде 2019

Какую обувь выбрать – советы дизайнера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00

Скошенные, трапеция и рюмочка – в моде каблуки необычных форм. Где в Украине производят нестандартные фасоны и по вкусу ли нашим женщинам фигурный тренд – узнавала Наталья Тимуршина.

Туфли-рыбки и неоновые сандалии! Дизайнеры объявили список трендовой обуви 2019. Босоножки с фигурными каблуками на первом месте среди модных пар весенне-летнего сезона. На подиумах – необычные каблуки: скошенные, "трапеция", "рюмочка".

Дизайнер обуви Виктория Демидасюк рассказывает, что такая мода уже не новая и пришла к нам из 50-х годов, а именно, из Голливуда. Ателье Виктории специализируется на изготовлении фантазийных моделей – это фишка ее бренда.

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Но удобны ли такие модели? Мастер объясняет: все зависит от колодки. Если она качественная, проблем во время ношения не будет.

"Когда напряжение на ногу распределено хорошо – то ходит будет удобно, не смотрите на то, что каблук достаточно узкий внизу", – говорит дизайнер.

Также сейчас в тренде каблуки-столбики, которые из-за своей необычной формы привлекают внимание людей. Но, если хотите быть более оригинальной – каблуки-бокалы для вас! Такая обувь по форме напоминает популярный из 90-х фасон – джинсов-клеш.

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

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