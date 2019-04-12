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Учимся сочетать леопардовый принт: идея дерзкого образа от Эммы Стоун

Актриса в трендовом аутфите посетила шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:34
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Фото: instagram.com/emmastone.j

Модницы ломают голову, как правильно сочетать леопардовый принт в одежде, чтобы образ получился стильным и не вульгарным. Ведь сам по себе "хищный" узор самодостаточный. Голливудская актриса Эмма Стоун предлагает свою вариацию модного аутфита.

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Во время телевизионного шоу рыжеволосая красотка демонстрирует удачное сочетание леопардовой блузки свободного кроя и кожаной мини-юбки. Два дерзких элемента и точное попадание в цель! Кто бы мог подумать, что в "сумме" получится гармоничное соседство самых дерзких элементов женского гардероба. 

Эмма Стоун в леопардовой блузе с черной юбкой
Эмма Стоун в леопардовой блузе с черной юбкой
Фото: Getty Images

Для вечернего выхода такой look можно дополнить черными туфлями на высоких каблуках, как и сделала Эмма. Также удачно была подобрана укладка с легкими волнами, нежный макияж и почти незаметные украшения. Яркий make up и громоздкие аксессуары в данном случае могут испортить целостную картинку. 

Напомним, Эмма Стоун после успеха фильма "Ла-Ла Ленд" является одной из самых востребованных голливудских актрис современности, но и ее не обошла стороной негативная сторона славы. Как оказалось, всегда позитивная актриса страдала от серьезного психического расстройства. Эмма призналась, что от панических атак она до сих пор так и не избавилась, но научилась с ними жить.

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