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Удобно и ярко: Селена Гомес в новой рекламе кроссовок Puma

Звезда активно выполняет обязанности амбассадора бренда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:10
Селена Гомес Фото: Puma
Селена Гомес
Фото: Puma

Знаменитая американская певица Селена Гомес, длительное время боровшаяся с психологическими проблемами, и, вернувшаяся буквально на днях обратно в соцсети, где она некогда была очень активной, кажется, начала снова вливаться в социальную жизнь. Важным шагом для этого стало ее участие в новой рекламной кампании известного спортивного бренда Puma.

Селена Гомес. Фото: Puma

Не так давно бренд представил новую расцветку своих кроссовок для фитнеса под названием Defy TZ. И теперь появились рекламные кадры, посвященные культовой модели, которую и примерила Гомес.

Селена Гомес. Фото: Puma

На снимках Селена одета в яркие топы, леггинсы, спортивыне кофты и, разумеется, те самые кроссовки.

Селена Гомес. Фото: Puma

Как сообщается, цена каждой пары будет составлять 90 долларов, а купить кроссовки можно будет уже совсем скоро.

Селена Гомес. Фото: Puma

Напомним, Селена Гомес впервые после нервного срыва появилась на публике. На Instagram-странице близкой подруги Селены появились снимки с певицей и еще несколькими друзьями. 

Напомним, Селена Гомес продала свой шикарный особняк. В сети появились фото дома певицы. Изначально Гомес просила за особняк 3,5 миллиона долларов, но позже ей пришлось снизить цену. В итоге дом "ушел с молотка" за 2,7 миллиона.

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Источник: Сегодня
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