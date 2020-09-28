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Укороченные, мешковатые, с низкой посадкой. Как подобрать модные джинсы под свой тип фигуры

Сегодня, 15:17

Стилист дала советы для обладательниц фигуры типа "яблоко", "морковь" и "перец"

Недавно американские маркетологи подсчитали, что в среднем женщина выбирает пару новых джинсов за час. Но самое интересное то, что каждая вторая делает это неправильно и после покупки эти джинсы может даже не носить. Трудно делать выбор, когда хочешь купить модные джинсы, а они на тебе плохо сидят. Как подобрать джинсы для трех самых популярных типов фигуры – читайте в материале.

Как выбрать правильные джинсы – смотрите видео:

Осень – пора перемен не только природных, но и гардеробных. Время покупать теплые свитера, шарфы и, конечно, джинсы. Но как выбрать такие, чтобы фигуру не портили и были модными? Стилист поделилась действенными лайфхаками, которые помогут подобрать джинсы правильно.

Как подобрать джинсы для типа фигуры "яблоко"

Как подобрать модные джинсы под свой тип фигуры
Как подобрать модные джинсы под свой тип фигуры
Фото: Pinterest

Если у вас есть небольшой животик и широкие бедра – то вы обладательница типа фигуры яблоко. Таким женщинам лучше всего подойдут прямые укороченные джинсы. Они очень популярны в этом сезоне. А еще прекрасно скрывают все недостатки и делают образ женственным.

"Женщинам, которые имеют фигуру "яблоко", следует подбирать джинсы с высокой талией. Они помогут подчеркнуть талию – тончайшую ее часть", – отметила стилист Лара Остапенко.

Как подобрать джинсы для типа фигуры "морковь"

Как подобрать модные джинсы под свой тип фигуры
Как подобрать модные джинсы под свой тип фигуры
Фото: Pinterest

Следующий распространенный тип фигуры – прямоугольник или морковь. Это когда объем бедер, талии и груди примерно одинаковый. Женщинам с таким типом фигуры следует выбирать джинсы-бойфренды или мешковатые МОМы. Этой осенью такие джинсы одни из самых актуальных. Они визуально выделяют бедра и создают правильные пропорции.

"Нужно обратить внимание, выделить самую тонкую часть фигуры – талию, акцентировать ее. И выбирайте то, что у нас сейчас актуально – свободный, более мешковатый крой", – советует модный эксперт.

Как подобрать джинсы для типа фигуры "перец"

Как подобрать модные джинсы под свой тип фигуры
Как подобрать модные джинсы под свой тип фигуры
Фото: Pinterest

Если же у вас широкие плечи и узкие бедра, то вы обладательница типа фигуры перец или перевернутый треугольник. Женщинам с таким типом фигуры наиболее подходят модные прямые свободные джинсы с низкой посадкой. Благодаря такой модели бедра кажутся шире, а фигура – женственнее.

"Я рекомендую, в первую очередь, выбирать темные оттенки джинсов. А также подчеркнет актуальность новых джинсов свободный крой, классические брюки без декора и наклеек", – комментирует Лара Остапенко.

Подобрать модные джинсы, которые идеально подойдут – реально. Главное определиться со своим типом фигуры, и прислушиваться к советам экспертов.

Ранее мы выяснили, что купить у локальных брендов, чтобы создать стильный осенний образ.

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Источник: Сегодня
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