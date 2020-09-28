Укороченные, мешковатые, с низкой посадкой. Как подобрать модные джинсы под свой тип фигуры

Стилист дала советы для обладательниц фигуры типа "яблоко", "морковь" и "перец"

Недавно американские маркетологи подсчитали, что в среднем женщина выбирает пару новых джинсов за час. Но самое интересное то, что каждая вторая делает это неправильно и после покупки эти джинсы может даже не носить. Трудно делать выбор, когда хочешь купить модные джинсы, а они на тебе плохо сидят. Как подобрать джинсы для трех самых популярных типов фигуры – читайте в материале.

Как выбрать правильные джинсы – смотрите видео:

Осень – пора перемен не только природных, но и гардеробных. Время покупать теплые свитера, шарфы и, конечно, джинсы. Но как выбрать такие, чтобы фигуру не портили и были модными? Стилист поделилась действенными лайфхаками, которые помогут подобрать джинсы правильно.

Как подобрать джинсы для типа фигуры "яблоко"

Как подобрать модные джинсы под свой тип фигуры Фото: Pinterest

Если у вас есть небольшой животик и широкие бедра – то вы обладательница типа фигуры яблоко. Таким женщинам лучше всего подойдут прямые укороченные джинсы. Они очень популярны в этом сезоне. А еще прекрасно скрывают все недостатки и делают образ женственным.

"Женщинам, которые имеют фигуру "яблоко", следует подбирать джинсы с высокой талией. Они помогут подчеркнуть талию – тончайшую ее часть", – отметила стилист Лара Остапенко.

Как подобрать джинсы для типа фигуры "морковь"

Как подобрать модные джинсы под свой тип фигуры Фото: Pinterest

Следующий распространенный тип фигуры – прямоугольник или морковь. Это когда объем бедер, талии и груди примерно одинаковый. Женщинам с таким типом фигуры следует выбирать джинсы-бойфренды или мешковатые МОМы. Этой осенью такие джинсы одни из самых актуальных. Они визуально выделяют бедра и создают правильные пропорции.

"Нужно обратить внимание, выделить самую тонкую часть фигуры – талию, акцентировать ее. И выбирайте то, что у нас сейчас актуально – свободный, более мешковатый крой", – советует модный эксперт.

Как подобрать джинсы для типа фигуры "перец"

Как подобрать модные джинсы под свой тип фигуры Фото: Pinterest

Если же у вас широкие плечи и узкие бедра, то вы обладательница типа фигуры перец или перевернутый треугольник. Женщинам с таким типом фигуры наиболее подходят модные прямые свободные джинсы с низкой посадкой. Благодаря такой модели бедра кажутся шире, а фигура – женственнее.

"Я рекомендую, в первую очередь, выбирать темные оттенки джинсов. А также подчеркнет актуальность новых джинсов свободный крой, классические брюки без декора и наклеек", – комментирует Лара Остапенко.

Подобрать модные джинсы, которые идеально подойдут – реально. Главное определиться со своим типом фигуры, и прислушиваться к советам экспертов.

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