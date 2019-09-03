Ukrainian Fashion Week 2020: ТОП-4 показов третьего дня Недели моды
Смотрите подборку лучших дефиле украинской Недели моды
31 августа в "Мыстецком Арсенале" стартовал Ukrainian Fashion Week сезона весна-лето – 2020, звездными гостями стали Ольга Фреймут, Катя Осадчая и Алина Паш. Свои модные новинки успели презентовать такие именитые дизайнеры, как: Артем Климчук, FROLOV, Кристина Бобкова, Gasanova и другие.
О минувшем сезоне Ukrainian Fashion Week смотрите в сюжете:
На третий день модного показа свою особенную коллекцию продемонстрировала Лилия Пустовит. А особенной она стала благодаря коллаборации с крупнейшей обувной сетью Intertop, которой в этом году исполнилось 25 лет. Такую серьезную дату в компании решили отпраздновать масштабно – выпуском совместной коллекции одежды.
Ассиметричные линии и черно-белое настроение в рамках украинской Недели моды подарил еще один известный бренд DZHUS. Ирина Джус в своей коллекции под названием ALGORITHM использовала исключительно натуральные материалы – хлопок, лен с эффектом помятости, фактурное плиссе и хлопковую органзу.
Дизайнер бренда ARUTIUNOVA презентовала одежду в стиле athleisure – ансамбль из необычных худи с вечерними платьями, ярких брючных костюмов, джерси с шелком и трикотажными изделиями с прозрачной органзой.
Самой дерзкой в третий день Недели моды в Украине стала презентация одежды ROUSSIN by Sofia Rousinovich весна-лето 2020. Модели ходили по подиуму с черными надписями на теле, которые выражали принципы безотходного производства. Коллекция "Мне много не надо" была разработана для тех людей, которые ценят в одежде не только эстетические качества, но и ее социальную функцию. Для поклонников бренда не надо много вещий, главное – минимизировать употребление разных элементов одежды.
По материалам Vogue.
Полное расписание показов и лекций Ukrainian Fashion Week 2020 находится здесь.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram