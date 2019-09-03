Ukrainian Fashion Week 2020: ТОП-4 показов третьего дня Недели моды

Смотрите подборку лучших дефиле украинской Недели моды

Ukrainian Fashion Week 2020 Фото: vogue.ua

31 августа в "Мыстецком Арсенале" стартовал Ukrainian Fashion Week сезона весна-лето – 2020, звездными гостями стали Ольга Фреймут, Катя Осадчая и Алина Паш. Свои модные новинки успели презентовать такие именитые дизайнеры, как: Артем Климчук, FROLOV, Кристина Бобкова, Gasanova и другие.

О минувшем сезоне Ukrainian Fashion Week смотрите в сюжете:

На третий день модного показа свою особенную коллекцию продемонстрировала Лилия Пустовит. А особенной она стала благодаря коллаборации с крупнейшей обувной сетью Intertop, которой в этом году исполнилось 25 лет. Такую серьезную дату в компании решили отпраздновать масштабно – выпуском совместной коллекции одежды.

Poustovit x Intertop весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Poustovit x Intertop весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Poustovit x Intertop весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Poustovit x Intertop весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Poustovit x Intertop весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Poustovit x Intertop весна-лето 2020 Фото: vogue.ua 1/6

Ассиметричные линии и черно-белое настроение в рамках украинской Недели моды подарил еще один известный бренд DZHUS. Ирина Джус в своей коллекции под названием ALGORITHM использовала исключительно натуральные материалы – хлопок, лен с эффектом помятости, фактурное плиссе и хлопковую органзу.

Dzhus весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Dzhus весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Dzhus весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Dzhus весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Dzhus весна-лето 2020 Фото: vogue.ua 1/5

Дизайнер бренда ARUTIUNOVA презентовала одежду в стиле athleisure – ансамбль из необычных худи с вечерними платьями, ярких брючных костюмов, джерси с шелком и трикотажными изделиями с прозрачной органзой.

Arutiunova весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Arutiunova весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Arutiunova весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Arutiunova весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Arutiunova весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Arutiunova весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Arutiunova весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Arutiunova весна-лето 2020 Фото: vogue.ua Arutiunova весна-лето 2020 Фото: vogue.ua 1/9

Самой дерзкой в третий день Недели моды в Украине стала презентация одежды ROUSSIN by Sofia Rousinovich весна-лето 2020. Модели ходили по подиуму с черными надписями на теле, которые выражали принципы безотходного производства. Коллекция "Мне много не надо" была разработана для тех людей, которые ценят в одежде не только эстетические качества, но и ее социальную функцию. Для поклонников бренда не надо много вещий, главное – минимизировать употребление разных элементов одежды.

ROUSSIN by Sofia Rousinovich весна-лето 2020 Фото: vogue.ua ROUSSIN by Sofia Rousinovich весна-лето 2020 Фото: vogue.ua ROUSSIN by Sofia Rousinovich весна-лето 2020 Фото: vogue.ua ROUSSIN by Sofia Rousinovich весна-лето 2020 Фото: vogue.ua ROUSSIN by Sofia Rousinovich весна-лето 2020 Фото: vogue.ua ROUSSIN by Sofia Rousinovich весна-лето 2020 Фото: vogue.ua ROUSSIN by Sofia Rousinovich весна-лето 2020 Фото: vogue.ua ROUSSIN by Sofia Rousinovich весна-лето 2020 Фото: vogue.ua 1/8

По материалам Vogue.

Полное расписание показов и лекций Ukrainian Fashion Week 2020 находится здесь.

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