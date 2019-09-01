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Ukrainian Fashion Week 2020: звездные гости первого дня

Узнайте, как прошло открытие украинской Недели моды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:38
Ukrainian Fashion Week 2020
Ukrainian Fashion Week 2020
Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

В субботу, 31 августа, в Киеве стартовал новый сезон Ukrainian Fashion Week 2020. Первый день украинской Недели моды посетили звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых были замечены Ольга Фреймут, Екатерина Кухар, Алина Паш, Катя Осадчая и многие другие.

О первой детской Неделе моды смотрите в сюжете:

С 31 августа по 4 сентября 2019 в стенах Мыстецкого арсенала дизайнеры Ukrainian Fashion Week представят свои новые коллекции весеннего и летнего сезонов 2020. Вчера свои творения презентовали Иван Фролов, Лилия Пустовит, Артем Климчук, Елена Буренина, GUDU и A.M.G.

В день открытия UFW 2020 перед камерами папарацци позировала ведущая Ольга Фреймут, которая посетила показ Артема Климчука.

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Катя Осадчая для первого дня Недели моды в столице выбрала стильный белый костюм с длинной накидкой, дополнив образ шляпой.

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Компанию телеведущей составил звездный судья нового сезона шоу "Танці з зірками" Франциско Гомес.

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Прима-балерина Екатерина Кухар вместе с супругом Александром Стояновым также отметились на UFW.

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Алина Паш стала еще одной звездной гостьей украинской Недели моды в Киеве.

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Напомним, что накануне Хейли Бибер повторила стильные образы принцессы Дианы в фотосессии для Vogue.

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