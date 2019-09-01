Ukrainian Fashion Week 2020: звездные гости первого дня

Узнайте, как прошло открытие украинской Недели моды

Ukrainian Fashion Week 2020 Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

В субботу, 31 августа, в Киеве стартовал новый сезон Ukrainian Fashion Week 2020. Первый день украинской Недели моды посетили звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых были замечены Ольга Фреймут, Екатерина Кухар, Алина Паш, Катя Осадчая и многие другие.

О первой детской Неделе моды смотрите в сюжете:

С 31 августа по 4 сентября 2019 в стенах Мыстецкого арсенала дизайнеры Ukrainian Fashion Week представят свои новые коллекции весеннего и летнего сезонов 2020. Вчера свои творения презентовали Иван Фролов, Лилия Пустовит, Артем Климчук, Елена Буренина, GUDU и A.M.G.

В день открытия UFW 2020 перед камерами папарацци позировала ведущая Ольга Фреймут, которая посетила показ Артема Климчука.

INSTAGRAM

Катя Осадчая для первого дня Недели моды в столице выбрала стильный белый костюм с длинной накидкой, дополнив образ шляпой.

INSTAGRAM

Компанию телеведущей составил звездный судья нового сезона шоу "Танці з зірками" Франциско Гомес.

INSTAGRAM

Прима-балерина Екатерина Кухар вместе с супругом Александром Стояновым также отметились на UFW.

INSTAGRAM

Алина Паш стала еще одной звездной гостьей украинской Недели моды в Киеве.

INSTAGRAM

Напомним, что накануне Хейли Бибер повторила стильные образы принцессы Дианы в фотосессии для Vogue.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram