Ukrainian Fashion Week 2020: звездные гости первого дня
Узнайте, как прошло открытие украинской Недели моды
В субботу, 31 августа, в Киеве стартовал новый сезон Ukrainian Fashion Week 2020. Первый день украинской Недели моды посетили звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых были замечены Ольга Фреймут, Екатерина Кухар, Алина Паш, Катя Осадчая и многие другие.
О первой детской Неделе моды смотрите в сюжете:
С 31 августа по 4 сентября 2019 в стенах Мыстецкого арсенала дизайнеры Ukrainian Fashion Week представят свои новые коллекции весеннего и летнего сезонов 2020. Вчера свои творения презентовали Иван Фролов, Лилия Пустовит, Артем Климчук, Елена Буренина, GUDU и A.M.G.
В день открытия UFW 2020 перед камерами папарацци позировала ведущая Ольга Фреймут, которая посетила показ Артема Климчука.
Катя Осадчая для первого дня Недели моды в столице выбрала стильный белый костюм с длинной накидкой, дополнив образ шляпой.
Компанию телеведущей составил звездный судья нового сезона шоу "Танці з зірками" Франциско Гомес.
Прима-балерина Екатерина Кухар вместе с супругом Александром Стояновым также отметились на UFW.
Алина Паш стала еще одной звездной гостьей украинской Недели моды в Киеве.
Напомним, что накануне Хейли Бибер повторила стильные образы принцессы Дианы в фотосессии для Vogue.
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