Ukrainian Fashion Week FW 19-20: полное расписание показов и лекций

Полное расписание украинской Недели Моды сезона весна-лето 19/20

UFW 19/20 – MUSTHAVE AND LITKOVSKAYA Фото: fashionweek.ua

Для украинских ценителей моды наступает важное событие. Сегодня, 1 февраля, стартует Ukrainian

Fashion Week 2019/2020, который продлится до 5 февраля включительно. Гостей украинской Недели Моды ждет множество сюрпризов, интересных проектов и ярких шоу.

Сегодня.Lifestyle предлагает полное расписание показов, многие из которых пройдут на территории

Мыстецького Арсенала (ул. Лаврская, 10-12):

Пятница, 1 февраля 2019

15:30 POUSTOVIT – main catwalk, MA

16:00 BE SUSTAINABLE! project presentation – sustainable fashion space, MA

16:30 ELENA BURENINA – main catwalk, MA

17:00 A.M.G. – see invitation

17:30 OLEYNIK STUDIO FOR AO2 presentation – art space 2, MA

18:00 FROLOV x SOVA -main catwalk, MA

18:30 Пресс-конференция проекта FIGHTFORLOVE от 100% LIFE x FROLOV x SOVA – media space, MA

19:00 Проект Оксаны Левчени "Неіснуючі племена" – art space 3, MA

19:30 FINCH – main catwalk, MA

20:00 YANA CHERVINSKA – main catwalk, MA

20:30 Polina Veller presentation – art space 1, MA

21:00 VALERY KOVALSKA party – main catwalk, MA

Суббота, 2 февраля 2019

12:00 ISKO x KSENIA SCHNAIDER public talk – sustainable fashion space, MA

14:00 LAKE STUDIO – see invitation

15:00 JEAN GRITSFELDT – see invitation

16:00 ARUTIUNOVA – main catwalk, MA

16:30 PRZHONSKAYA – main catwalk, MA

17:00 KATERINA KVIT / T.MOSCA – right wing, MA

17:00 Lucky look presentation – art space 1, MA

17:30 GASANOVA – main catwalk, MA

18:00 Bob Basset х Гамлет Зіньковський "Предмети" presentation – art space 4, MA

18:30 LARISA LOBANOVA – main catwalk, MA

19:00 FLOW THE LABEL – see invitation19:30 Fashion Film Festival Kyiv 2019 presentation – media space, MA

20:00 SIX - main catwalk, MA

21:00 JARDIN EXOTIQUE – see invitation

Воскресенье, 3 февраля 2019

14:00 ARTEMKLIMCHUK – main catwalk, MA

14:30 JULIYA KROS (J.Perekriostova) – right wing, MA

15:00 BE SUISTAINABLE! public talk – sustainable fashion space, MA

15:30 GUNIA PROJECT – see invitation

16:00 DZHUS – special space, MA

16:30 IRYNA DIL’ – main catwalk, MA

17:00 THEO – see invitation

17:30 GOLETS – main catwalk, MA

18:00 VOROZHBYT&ZEMSKOVA – main catwalk, MA

18:30 DOMANOF presentation – art space 2, MA

19:00 DAFNA MAY – main catwalk, MA

19:30 RYBALKO – right wing, MA

20:00 A/RAISE – main catwalk, MA

20:30 AYSINA – main catwalk, MA

Понедельник, 4 февраля 2019

16:30 Круглый стол. "Конкурентоспособность: как украинским брендам мужской одежды

соперничать с масс-маркетом и люксом" - men’s space, MA

17:00 SANNA ONE – main catwalk, MA

17:30 SERGEY ERMAKOV presentation – art space 4, MA

18:00 KATERINA RUTMAN – main catwalk, MA

18:30 SONYA MONINA – main catwalk, MA

19:00 Лекция Дарьи Марусик, Soon Store. "Путь к сознательной жизни: восприятие, принятие и

практика" - sustainable fashion space, MA

19:00 ROUSSIN BY SOFIA ROUSINOVICH – main catwalk, MA

19:30 IDOL. – art space 1, MA

20:00 DASTISH FANTASTISH – main catwalk, MA

20:30 CHUPRINA – main catwalk, MA

21:00 MEN’S DAY PARTY – men’s space, MA

Вторник, 5 февраля 2019

16:00 Лекция Джованни Оттонелло, арт-директора Istituto Europeo di Design. "Тренд 2020 в

моде и дизайне" – right wing, MA

17:30 Epson Digital Fashion presentation – art space 1, MA

18:00 ANDI – main catwalk, MA

18:30 DARJA DONEZZ – main catwalk, MA

19:00 MONSTRA presentation – art space 2, MA

19:30 MALVA-FLOREA / KRISTINA LAPTSO – main catwalk, MA

20:00 2LFACTURA / KO BY KOLOTIY – main catwalk, MA

20:30 YANIS STEPANENKO / YADVIGA NETYKSHA – main catwalk, MA

Напомним, ранее мы писали о том, как проходила Ukrainian Fashion Week в сентябре 2018 года.

Также читайте интервью с создателем Ukrainian Fashion Week Ириной Данилевской, рассказавшей о трансформации Недели Моды за последние 20 с лишним лет.

