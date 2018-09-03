Ukrainian Fashion Week: самые яркие моменты первых дней

Украинская Неделя Моды набирает обороты, а мы следим за ее самыми интересными событиями

Новая коллекция Руслана Багинского. Фото: Ukrainian Fashion Week

Самое ожидаемое событие года в украинской фешн-индустрии – Ukrainian Fashion Week стартовало в минувшую субботу, 1 сентября. Первый день открыла Лилия Литковская, показавшая новую коллекцию своего бренда LL by LITKOVSKAYA. В ней ключевая роль отведена понятным и хорошо знакомым вещам – дениму, бежевым тренчам и белым хлопковым футболкам. А эксперименты дизайнера с джинсовыми куртками на шнуровке напомнили об эпохе Марии-Антуанетты.

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Второй день ознаменовался показом POUSTOVIТ. Эта коллекция несла в себе дух сурового побережья Нормандии и Бретани, и была посвященная внутренней свободе. Основным воплощением идеи стало множество оттенков белого, наслоение полупрозрачных тканей и дух импрессионизма. А яркие синие, красные и розовые полоски напомнили деревянные домики начала прошлого века в нормандском стиле "коломбаж".

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Не менее интересной оказалась коллекция Руслана Багинского, состоящая из трех частей. В первой дизайнер экспериментировал с клеткой, во второй рассказал историю современных модных ковбоев, отличительной чертой третьей стали белый цвет и оттенки сафари. А помимо знаковых фуражек и канотье дизайнер разработал еще и береты, и широкополые ковбойские шляпы. Примечательно, что вся представленная на показе одежда была создана из переработанных вещей с киевского секонд-хенда.

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А вот на создание новой коллекции NADYA DZYAK дизайнера вдохновил знаменитый сад Leonardslee Gardens, расположенный в Западном Сассексе, и сады импрессиониста Клода Моне. Представленные платья и блузы были будто бы сотканы из невесомых летних тканей. А композиции из ярких оборок, плиссированных элементов и геометрических вырезов в полной мере раскрывают тему чувственности.

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Напомним, накануне Ukrainian Fashion Week мы поговорили с ее создателем Ириной Данилевской, рассказавшей о трансформации Недели Моды за последние 20 с лишним лет.