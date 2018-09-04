Ukrainian Fashion Week: сексуальность, Оля Полякова и модели plus size

На Ukrainian Fashion Week прошел ряд показов, о лучших из которых мы расскажем

Показ Ukrainian Fashion Week. Фото: Fashionweek

Четвертый день Ukrainian Fashion Week снова был полон новых коллекций и невероятных образов. К слову, о самых ярких моментах первых дней мы уже писали.

Свою линию одежды представило Atelier Andre Tan, выбравшее темой стиль конца 80-х. Шелковые блузы с джинсами, элегантные платья в сочетании с джинсовой курткой "over size", лаковая ткань и японский деним, расшитый камнями "Swarovski" – вот то, что необходимо современной женщине.

Примечательно, что дизайнер позаботился не только о девушках с модельной фигурой. На подиум в не менее ярких нарядах вышли также модели plus size. А звездой показа стала артистка Оля Полякова, ранее надевшая на концерт серебристое платье от Андре Тана.

Показы Ukrainian Fashion Week Фото: Fashionweek Показы Ukrainian Fashion Week Фото: Fashionweek Показы Ukrainian Fashion Week Фото: Fashionweek Показы Ukrainian Fashion Week Фото: Fashionweek Показы Ukrainian Fashion Week Фото: Fashionweek Показы Ukrainian Fashion Week Фото: Fashionweek Показы Ukrainian Fashion Week Фото: Fashionweek Показы Ukrainian Fashion Week Фото: Fashionweek Показы Ukrainian Fashion Week Фото: Fashionweek Показы Ukrainian Fashion Week Фото: Fashionweek Показы Ukrainian Fashion Week Фото: Fashionweek Показы Ukrainian Fashion Week Фото: Fashionweek Показы Ukrainian Fashion Week Фото: Fashionweek Показы Ukrainian Fashion Week Фото: Fashionweek 1/14

Новую коллекцию бренд The Coat by Katya Silchenko посвятил послевоенному периоду 1940-50-х. По мнению создателей, современная женщина по сей день продолжает работать над восстановлением этого мира. А чтобы ей было удобнее это делать, Катя Сильченко переосмыслила рабочую униформу, превратив ее в удобные юбки, жакеты с большими и накладными карманами и тренчи.

Фото: Fashionweek Фото: Fashionweek Фото: Fashionweek Фото: Fashionweek Фото: Fashionweek Фото: Fashionweek Фото: Fashionweek Фото: Fashionweek Фото: Fashionweek Фото: Fashionweek Фото: Fashionweek Фото: Fashionweek 1/12

Елена Бурба при создании новых моделей одежды также вдохновлялась образами конца 80-х, когда женственность уже была пропитана тяжелой музыкой, гламуром и любовью к спорту. Свободные формы и обтягивающие силуэты, крупные детали и широкие пояса, глубокие декольте и обнаженные спины придали моделям сексуальности. А сдержанная цветовая гамма сделали образы элегантными.

Фото: Fashionweek Фото: Fashionweek Фото: Fashionweek Фото: Fashionweek Фото: Fashionweek Фото: Fashionweek Фото: Fashionweek Фото: Fashionweek Фото: Fashionweek Фото: Fashionweek 1/10

Напомним, накануне Ukrainian Fashion Week мы поговорили с ее создателем Ириной Данилевской, рассказавшей о трансформации Недели Моды за последние 20 с лишним лет.