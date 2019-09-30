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Украинская дизайнер вышла на подиум Парижа вместе с голливудскими звездами

Екатерина Сильченко стала единственной украинкой, которая появилась на Неделе моды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:24
Екатерина Сильченко
Екатерина Сильченко
Фото: Instagram.com

Известная украинская дизайнер Екатерина Сильченко во время парижской Недели моды вышла на подиум с голливудскими звездами. А именно – украинка была приглашена вместе с мировыми знаменитостями на фэшн-шоу L'Oreal.

В Париже Saint Laurent устроил зрелищное шоу. Подробности в видео:

Эпатировать модную публику Парижа Екатерина Сильченко решила в стильном брючном костюме с особой изюминкой – темной блузой с экстремальным вырезом в области декольте. Отметим, что дизайнер стала единственной украинкой, которая появилась на подиуме L'Oreal.

INSTAGRAM

"Это был не показ, а настоящий гимн женщинам! Сильным, достойным, уверенным, веселым, благородным! Была такая концентрация невероятной энергии (ощущение, что ты в потоке): мы и смеялись, и плакали от счастья, музыка завораживала... Настолько сильно пробрало меня и каждого зрителя в зале!", – написала Сильченко на своей странице в Instagram.

Напомним, что недавно первая леди Украины Елена Зеленская впечатлила киевскую публику стильным образом в вышиванке.

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