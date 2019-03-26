В японском стиле: Ольга Сумская поразила роскошным платьем на красной дорожке

Народная артистка Украины позировала на красной дорожке

Украинская актриса Ольга Сумская Фото: instagram.com/olgasumska

Народная артистка Украины Ольга Сумская удивила роскошным нарядом – платьем-вышиванкой от украинского дизайнера на красной дорожке в Киеве.

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52-летняя артистка опубликовала фото в Instagram, чем порадовала своих подписчиков, ведь звезда не очень активно ведет свою страницу. На красной дорожке церемонии награждения премии "Человек года" Сумская блистала в золотистом платье от украинского дизайнера вышиванок Юлии Магдыч, которое напоминало японское одеяние с национальными мотивами.

Ольга Сумская на красной дорожке Фото: instagram.com/olgasumska

Изделие было расшито крупными маками и украшено поясом с голубыми и фиолетовыми кисточками. На шее звезды театра и кино красовались массивные серебристые бусы от Makoviya Troian. Светский выход Ольги Сумской дополняли серебристые туфли на высоком каблуке и клатч, который также был расшит крупными цветами.

52-летняя актриса в роскошном наряде Фото: instagram.com/olgasumska

Напомним, что недавно Ольга Сумская показал фото со старшей красавицей-дочкой. Также ранее Ольга Сумская рассказала о своих секретах красоты.

Также Ольга Сумская рассказала об актерской династии. Детали в сюжете:

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