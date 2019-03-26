В японском стиле: Ольга Сумская поразила роскошным платьем на красной дорожке
Народная артистка Украины позировала на красной дорожке
Народная артистка Украины Ольга Сумская удивила роскошным нарядом – платьем-вышиванкой от украинского дизайнера на красной дорожке в Киеве.
52-летняя артистка опубликовала фото в Instagram, чем порадовала своих подписчиков, ведь звезда не очень активно ведет свою страницу. На красной дорожке церемонии награждения премии "Человек года" Сумская блистала в золотистом платье от украинского дизайнера вышиванок Юлии Магдыч, которое напоминало японское одеяние с национальными мотивами.
Изделие было расшито крупными маками и украшено поясом с голубыми и фиолетовыми кисточками. На шее звезды театра и кино красовались массивные серебристые бусы от Makoviya Troian. Светский выход Ольги Сумской дополняли серебристые туфли на высоком каблуке и клатч, который также был расшит крупными цветами.
Напомним, что недавно Ольга Сумская показал фото со старшей красавицей-дочкой. Также ранее Ольга Сумская рассказала о своих секретах красоты.
Также Ольга Сумская рассказала об актерской династии. Детали в сюжете:
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