Украинская художница создала дизайн культовых кед Converse

Совсем скоро кеды Converse можно будет купить и с рисунком Маши Ревы

Кеды Сonverse. Фото: instagram/converse

Украинская художница из Одессы Маша Рева выложила в своем Instagram фотографию с изображением легендарных кед Converse All Star, на которых узнается ее рисунок.

"Коллаборация с Converse. Скоро в киевском концепт-сторе Asthik", – подписала она снимок. Других подробностей пока нет, но новость все равно приятная.

Маша Рева создала дизайн культовых Converse Фото: instagram/mashareva

Напомним, ранее сообщалось, что модель и бизнесвумен Кайли Дженнер присоединилась к армии звезд, которые представляют всемирно известный бренд спортивной одежды Аdidas. Постеры новой рекламной кампании уже можно посмотреть в Сети.

Тем временем достаточно популярная в последнее время модель кроссовок Adidas под названием Stan Smith обрела еще одно новое воплощение. Теперь благодаря британскому модельеру Стелле Маккартни, выпустившей не так давно полностью перерабатываемые кроссовки, и решившей не отставать от тренда и в этот раз. Тем более, что она и без того уже более десяти лет сотрудничает с Adidas и постоянно выпускает совместные коллекции.

А специалисты спортивного бренда Reebok решили найти замену материалам, содержащим нефть, из которых изготовляются резиновые и пенные подошвы их кроссовок. Достойной альтернативой стала подошва из бопластика, в производстве которой используется кукуруза, стельки создаются с добавлением касторового масла, а верх полностью хлопковый.



