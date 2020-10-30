Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Королеве Елизавете ІІ подарили вышиванку за 12000 гривен: создали ее на Полтавщине

Сегодня, 15:10

По меркам мастерицы, королева носит где-то 52-54 размер одежды

В гардеробе британской королевы Елизаветы ІІ есть украинская вышиванка, расшитая полтавской мастерицей из Воронежа! Свою работу она держала в тайне. И только нам рассказала, что это был подарок королеве Елизавете на день рождения от украинской делегации. Что за стиль вышивки, и как определяли королевский размер – далее в материале.

Сюжет Елены Орловой и Павла Бабинчука
Видео: Сегодня

Подарок для королевы Великобритании

Для кого только не вышивала рубашки мастерица Алла Кизь. Все президенты Украины ходят в вышиванках решетиловской мастерицы. Даже у самой королевы Великобритании Елизаветы II есть теперь такой предмет гардероба.

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: Reuters

"Этого никто не знал. Только я, Надежда Викторовна и моя швея, которая это шила", – впервые рассказала о работе для королевы Алла Кизь.

Заказ на рубашку для королевы сделала украинская делегация. Это был подарок на 92 года Елизаветы II. Размер королевы мастерица определяла "на глаз" – по фотографиям в интернете, вышиванку сделали чуть-чуть свободнее. По меркам мастерицы, королева носит где-то 52-54 размер.

Вышиванка для королевы Британии
Вышиванка для королевы Британии
Фото: скриншот

Надевала ли королева Великобритании подарок, мастер не знает, но получила его точно. Кстати, вышиванка для монархини стоила столько же, как и для всех остальных – 12 тысяч гривен.

Если заказчик попросит вышить такую ​​же рубашку, как у королевы, то мастерица откажет. Потому что уверена, что у каждого человека должен быть свой узор. Ни одна ее работа не повторяется.

Что еще вышивали для королевской семьи Британии

Впрочем, это была не первая, созданная руками полтавских мастеров вещь, которая попала в Букингемский дворец. По словам Аллы Кизь, ранее она вышивала для них постельный комплект: пододеяльник, простыня – три на три, вся расшитая и очень красивая.

Стиль вышивки "белым по белому": в чем его сложность и популярность

Стиль вышивки, который так понравился в Букингемском дворце, называется "белым по белому". Он считается одним из самых сложных, ведь там считают каждую ниточку.

Бытует мнение, что самая дорогая и одна из самых сложных вышивок белым по белому появилась из-за экономии. Наши предки вынимали ниточки из ткани и ими же вышивали, чтобы не покупать краски.

Вышивка белым по белом считается одной из самых сложных
Вышивка белым по белом считается одной из самых сложных
Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/

"Белым по белому" вышивают по всей Украине, но только в Решетиловке применяют по восемь техник для одного изделия.

Центр вышивки добивается, чтобы стиль внесли в нематериальное наследие ЮНЕСКО. Сейчас такой статус имеют казацкие песни, Петриковская роспись и косовская керамика.

Ранее назвали самого стильного члена британской королевской семьи.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Кейт Миддлтон дважды за месяц нарушила модный королевский протокол У королевы Елизаветы II появился новый официальный портрет Принц Гарри вернется в Британию для разговора с королевой - СМИ Поставщик чая королевы Елизаветы ІІ поделился секретами приготовления идеального напитка
вышиванка королева Елизавета II
Источники: Сегодня , facebook/TheBritishMonarchy
Реклама

Новости партнеров

Украинская теннисистка неземной красоты. Фото
Украинская теннисистка неземной красоты. Фото
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні

Популярные статьи

Вчера, 16:26Афиша

5 фильмов ужасов на Хэллоуин-2020

Вчера, 14:45Food

Что приготовить на Хэллоуин детям: ТОП-5 рецептов к празднику

Вчера, 11:57Шоу-бизнес

"Мисс Америка" Леанза Корнетт умерла в возрасте 49 лет

Вчера, 09:52Шоу-бизнес

Брэд Питт расстался со своей 27-летней девушкой – СМИ

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Потап, Горбунов, Осадчая и другие: кто кому кум в украинском шоу-бизнесе

Вчера, 08:17Fun

21 легендарный мем, вошедший в историю интернета

Вчера, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня 29 октября: Близнецов ждет сложный выбор, а Ракам нужно расслабиться

28 октябряШоу-бизнес

"Прям помолодела": Джамала кардинально изменила имидж (фото)

28 октябряШоу-бизнес

Украинская модель и блогер призналась, что ее изнасиловали в 15 лет

28 октябряEvents

Когда будет Хэллоуин в 2020 году: точная дата в Украине и мире

28 октябряFun

Первоклассник нашел древнее животное – оно обитало на планете 247 млн лет назад (фото)

28 октябряFun

Любуйтесь самыми смешными фото животных. Это дерзкая черепаха и хватающийся за сердце суслик

28 октябряTravel

ТОП-5 горнолыжных курортов Украины: куда ехать, почем и зачем

28 октябряEvents

Сегодня День бабушек и дедушек: история и значение праздника

28 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 28 октября: Водолеям не стоит навязывать свою дружбу, а Рыбам – прокрастинировать

27 октябряFood

Что приготовить на Хэллоуин: пять рецептов праздничных блюд

Новости партнеров

Самая красивая женщина мира по версии мужчин: кто она?
Самая красивая женщина мира по версии мужчин: кто она?
"Я уже не артист, а пенсионер, который хочет покоя"
"Я уже не артист, а пенсионер, который хочет покоя"
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Дочка відомого тенісиста опублікувала фото з оголеними грудьми
Дочка відомого тенісиста опублікувала фото з оголеними грудьми
Романчук розпустилася на відпочинку: купальник нічого не приховав
Романчук розпустилася на відпочинку: купальник нічого не приховав
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Одесский рецепт 1912 года. Тонкостях засаливания огурцов
Одесский рецепт 1912 года. Тонкостях засаливания огурцов
Тина Кароль полностью обнажилась на камеру
Тина Кароль полностью обнажилась на камеру

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять