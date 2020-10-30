Королеве Елизавете ІІ подарили вышиванку за 12000 гривен: создали ее на Полтавщине

По меркам мастерицы, королева носит где-то 52-54 размер одежды

В гардеробе британской королевы Елизаветы ІІ есть украинская вышиванка, расшитая полтавской мастерицей из Воронежа! Свою работу она держала в тайне. И только нам рассказала, что это был подарок королеве Елизавете на день рождения от украинской делегации. Что за стиль вышивки, и как определяли королевский размер – далее в материале.

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Подарок для королевы Великобритании

Для кого только не вышивала рубашки мастерица Алла Кизь. Все президенты Украины ходят в вышиванках решетиловской мастерицы. Даже у самой королевы Великобритании Елизаветы II есть теперь такой предмет гардероба.

Королева Елизавета II Фото: Reuters

"Этого никто не знал. Только я, Надежда Викторовна и моя швея, которая это шила", – впервые рассказала о работе для королевы Алла Кизь.

Заказ на рубашку для королевы сделала украинская делегация. Это был подарок на 92 года Елизаветы II. Размер королевы мастерица определяла "на глаз" – по фотографиям в интернете, вышиванку сделали чуть-чуть свободнее. По меркам мастерицы, королева носит где-то 52-54 размер.

Вышиванка для королевы Британии Фото: скриншот

Надевала ли королева Великобритании подарок, мастер не знает, но получила его точно. Кстати, вышиванка для монархини стоила столько же, как и для всех остальных – 12 тысяч гривен.

Если заказчик попросит вышить такую ​​же рубашку, как у королевы, то мастерица откажет. Потому что уверена, что у каждого человека должен быть свой узор. Ни одна ее работа не повторяется.

Что еще вышивали для королевской семьи Британии

Впрочем, это была не первая, созданная руками полтавских мастеров вещь, которая попала в Букингемский дворец. По словам Аллы Кизь, ранее она вышивала для них постельный комплект: пододеяльник, простыня – три на три, вся расшитая и очень красивая.

Стиль вышивки "белым по белому": в чем его сложность и популярность

Стиль вышивки, который так понравился в Букингемском дворце, называется "белым по белому". Он считается одним из самых сложных, ведь там считают каждую ниточку.

Бытует мнение, что самая дорогая и одна из самых сложных вышивок белым по белому появилась из-за экономии. Наши предки вынимали ниточки из ткани и ими же вышивали, чтобы не покупать краски.

Вышивка белым по белом считается одной из самых сложных Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/

"Белым по белому" вышивают по всей Украине, но только в Решетиловке применяют по восемь техник для одного изделия.

Центр вышивки добивается, чтобы стиль внесли в нематериальное наследие ЮНЕСКО. Сейчас такой статус имеют казацкие песни, Петриковская роспись и косовская керамика.

Ранее назвали самого стильного члена британской королевской семьи.

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