Умер потомок легендарного модного дома Louis Vuitton

Во Франции ушел из жизни дизайнер Патрик-Луи Виттон

Без его сумочек не могут жить звезды, а торговый дом не нуждается в рекламе, пренебрегает трендами и сам их создает. Во Франции ушел из жизни дизайнер Патрик-Луи Виттон – потомок легендарного модного дома. Чему посвятил всю свою жизнь и что сам считал роскошью – расскажем далее.

Новость о смерти легендарного модельера мгновенно облетела весь мир. Праправнук основателя торгового дома Патрик-Луи Виттон, дизайнер в пятом поколении, ушел из жизни в возрасте 68 лет. Первыми об этом сообщили на странице бренда в Instagram. Причины не уточнили.

"С глубокой скорбью сообщаем о смерти Патрика-Луи Виттона. Все наши мысли с его семьей, в частности с его сыновьями Пьером-Луи и Бенуа-Луи, которые работают с нами, а также его внуками. Патрик-Луи продолжил семейную традицию, присоединившись к мастерской в 1973 году как плотник. Его опыт и страсть к изготовлению сундуков постоянно обновляли наследство искусства путешествий".

Умер дизайнер Патрик-Луи Виттон Фото: instagram.com/louisvuitton

Модный дом Louis Vuitton был основан во Франции в 1854 году. Сейчас компания производит люксовую одежду, аксессуары, парфюмерию и конечно мечту каждой модницы – сумки и чемоданы для путешествий. Именно на их дизайне и специализировался Патрик-Луи Виттон. Он не раз признавался, что стал заложником собственной семьи, потому что в действительности его не интересовал фэшн-бизнес. Хотел учиться на ветеринара и лечить животных, а пришлось переступить через себя и продолжить семейное дело. Работал в городе Аньер, где уже полтора века производят сумки и сундуки, а также принимал индивидуальные, а иногда и странные заказы от клиентов.

В 21 веке желающих приобрести сундук ручной работы, которым Патрик-Луи Виттон посвятил всю жизнь, не уменьшается. Самая дешевая стоит 30 тысяч долларов. А сумки диктуют моду, всегда востребованы и уже третий век является символом роскоши. Сам Патрик в одном из интервью признался, что роскошь для него – это не вещи, а когда из путешествий тебя встречают собаки, или когда в одиночестве выходишь в море на паруснике и когда не должен смотреть на часы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Louis Vuitton выпустила сумку с экраном и Wi-Fi.

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