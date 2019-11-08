Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Умер потомок легендарного модного дома Louis Vuitton

Во Франции ушел из жизни дизайнер Патрик-Луи Виттон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:03

Без его сумочек не могут жить звезды, а торговый дом не нуждается в рекламе, пренебрегает трендами и сам их создает. Во Франции ушел из жизни дизайнер Патрик-Луи Виттон – потомок легендарного модного дома. Чему посвятил всю свою жизнь и что сам считал роскошью – расскажем далее.

Новость о смерти легендарного модельера мгновенно облетела весь мир. Праправнук основателя торгового дома Патрик-Луи Виттон, дизайнер в пятом поколении, ушел из жизни в возрасте 68 лет. Первыми об этом сообщили на странице бренда в Instagram. Причины не уточнили.

Читайте также:
Карл Лагерфельд: интересные факты и биография легенды моды

"С глубокой скорбью сообщаем о смерти Патрика-Луи Виттона. Все наши мысли с его семьей, в частности с его сыновьями Пьером-Луи и Бенуа-Луи, которые работают с нами, а также его внуками. Патрик-Луи продолжил семейную традицию, присоединившись к мастерской в 1973 году как плотник. Его опыт и страсть к изготовлению сундуков постоянно обновляли наследство искусства путешествий".

Умер дизайнер Патрик-Луи Виттон
Умер дизайнер Патрик-Луи Виттон
Фото: instagram.com/louisvuitton

Модный дом Louis Vuitton был основан во Франции в 1854 году. Сейчас компания производит люксовую одежду, аксессуары, парфюмерию и конечно мечту каждой модницы – сумки и чемоданы для путешествий. Именно на их дизайне и специализировался Патрик-Луи Виттон. Он не раз признавался, что стал заложником собственной семьи, потому что в действительности его не интересовал фэшн-бизнес. Хотел учиться на ветеринара и лечить животных, а пришлось переступить через себя и продолжить семейное дело. Работал в городе Аньер, где уже полтора века производят сумки и сундуки, а также принимал индивидуальные, а иногда и странные заказы от клиентов.

В 21 веке желающих приобрести сундук ручной работы, которым Патрик-Луи Виттон посвятил всю жизнь, не уменьшается. Самая дешевая стоит 30 тысяч долларов. А сумки диктуют моду, всегда востребованы и уже третий век является символом роскоши. Сам Патрик в одном из интервью признался, что роскошь для него – это не вещи, а когда из путешествий тебя встречают собаки, или когда в одиночестве выходишь в море на паруснике и когда не должен смотреть на часы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Louis Vuitton выпустила сумку с экраном и Wi-Fi.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как хороший вкус влияет на бизнес: рассказывает дизайнер Елена Базу Сумки-насекомые: необычный тренд покоряет мир моды Сын владельца Louis Vuitton опроверг слухи о покупке бывшего клуба Шевченко
смерть дизайнер Луи Виттон сумки
Реклама

Новости партнеров

Как правильно варить куриную грудку: Топ-8 советов
Как правильно варить куриную грудку: Топ-8 советов
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Вчені назвали найнебезпечніший для здоров’я режим пральної машини
Вчені назвали найнебезпечніший для здоров’я режим пральної машини
Такая, как есть: как выглядит лицо Анджелины Джоли без фотошопа
Такая, как есть: как выглядит лицо Анджелины Джоли без фотошопа

Популярные статьи

Сегодня, 11:41Fun

8 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака: как нужно провести этот день

Вчера, 17:13Fun

Внуки нашли в бабушкином холодильнике тайник с невероятным кладом: фото

Вчера, 15:03Шоу-бизнес

Кардинальное перевоплощение: DZIDZIO предстал в неожиданном образе

Вчера, 11:57Fun

7 ноября: какой сегодня праздник и как провести этот день

Вчера, 10:54Шоу-бизнес

На странице Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появилось фото с мужем

6 ноябряШоу-бизнес

"Зачем такое делать?": Виктория Булитко обратилась к организаторам "Танців з зірками"

6 ноябряПсихология

Можно ли выходить замуж в високосный год: приметы и суеверия

6 ноябряШоу-бизнес

Тоня Матвиенко подарила дочери на день рождения автомобиль: фото

6 ноябряFun

Девушку высмеяли из-за бюстгальтера на свадьбе: курьезное фото

6 ноябряПсихология

2020 год – високосный или нет

6 ноябряПсихология

Что женщина должна скрывать от мужчины: пять запретных тем

6 ноябряFun

Женщина с самыми длинными ногами пошла на рекорд

6 ноябряШоу-бизнес

"Люблю свою семью": Ольга Фреймут поделилась редкими фото с мужем

5 ноябряТехно

Nissan выпустит экологически "грязный" электромобиль Infiniti

5 ноябряEvents

Главный цвет 2020 года: в чем встречать год Металлической Крысы

Новости партнеров

Тыквенный манник: сочный, нежный, сладкий и ароматный
Тыквенный манник: сочный, нежный, сладкий и ароматный
Ветчина из рульки - отличная закуска, лучше любой колбасы
Ветчина из рульки - отличная закуска, лучше любой колбасы
Хычины с картошкой и сыром на сковороде
Хычины с картошкой и сыром на сковороде
Заслуженная артистка РФ высажена из самолета, летевшего в Израиль
Заслуженная артистка РФ высажена из самолета, летевшего в Израиль
Драники без муки и яиц: смешиваем только картошку и лук
Драники без муки и яиц: смешиваем только картошку и лук
Картошка по-деревенски: сочная внутри и хрустящая снаружи
Картошка по-деревенски: сочная внутри и хрустящая снаружи
Маринуем баклажаны с перцем и сразу на стол: все просят добавки
Маринуем баклажаны с перцем и сразу на стол: все просят добавки
Такой вкусной шарлотки вы ещё не пробовали
Такой вкусной шарлотки вы ещё не пробовали