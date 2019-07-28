Уникальные, оригинальные, фамильные: ТОП лучших вышиванок на гуцульском карнавале в Яремче

В Яремче жители и туристы показали свои самые оригинальные вышиванки

Вышиванка на гуцульском карнавале 2019 Фото: пресс-служба

В красочном гуцульском городе Яремче проходит первый открытый гуцульский карнавал, который совпадает с празднованием Дня города. Шумная ярмарка, разнообразие сыров и вин, традиционных блюд и украшений никого не оставят равнодушным.

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Нельзя пройти стороной и не заглядеться на традиционную одежду – вышиванки. В этом году многообразность, красочность узоров и и сама история изделий привела в восторг. Корреспондент "Сегодня" пообщалась с обладательницами вышиванок с интересной историей, а также составила ТОП лучших красочных вышиванок на ярмарке 2019 в Яремче.

Фамильная ценность

Уникальная вышиванка, которой более 500 лет Фото: пресс-служба

Этой вышиванке уже более 50 лет. Полотно Ангелины Якимчук вышивала еще ее свекровь и передала невестке. Теперь эту вышиванку будут передавать и своим детям.

Реинкарнация старой вышиванки

Старую вышиванку переделали на современный лад Фото: пресс-служба

А вот эта вышиванка была куплена, но переделана под современный лад: немного укоротили, немного перешили. Самому изделию также уже более 20 лет. Хоть у женщины четыре вышиванки, для каждой необходимо определенное настроение.

Дизайнерское решение

Креативная вышиванка Фото: пресс-служба

Женщина сама придумала узор и крой. Вышиванка-платье с карманами, а также вышитой сумкой смотрятся на высокой черноволосой девушке нежно и изысканно.

Дорогая копия

Вышиванка – копия дизайнерской вещи Фото: пресс-служба

Женщина купила свою вышиванку в Ивано-Франковске, как оказалась, это копия дизайнерской вышиванки. Стоимость такой вещи – более 8 тысяч гривен.

Тещин подарок

Мужская вышиванка Фото: пресс-служба

Все привыкли видеть красивые женские вышиванки, но и мужские сейчас не уступают в оригинальности и новизне. Например, главе сельского совета села Яблуницы Роману Павленко вышиванку сделала теща. Она придумала узор и место нанесения на рубашке.

Также корреспондент побывала на ярмарке, где увидела множество удивительный и уникальных узоров на вышиванках. Пройти мимо и не пощупать, не сфотографировать, не поговорить с продавцами и людьми в вышиванках невозможно. Хоть цены на такие изделия немного кусаются – это стоит того, особенно, если это ручная оригинальная вышивка. Цены стартуют от 500-700 грн ( обычная рубашка с машинной вышивкой) и до 7-8 тысяч грн (платья, рубашки с ручной вышивкой). К вышиванке традиционно подпирают украшения, которых на ярмарке было невиданное количество. Цена кулона, сережек или браслета стартует от 200-250 грн, сумок – от 500 грн.

На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба На гуцульском карнавале в Яремче настоящая палитра вышиванок Фото: пресс-служба 1/16

Напомним, в 2018 году в Карпатах прошел XXV Международный гуцульский фестиваль. Гуцулы показали высший класс, ведь мероприятие длилось целых девять дней.

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