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Урок стиля: как с помощью одного платья создать два разных образа

Узнайте, какой элемент гардероба должен быть у каждой модницы

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 16:53

Ведущий первого на украинском телевидении парного мейковер-шоу "Місія: краса" на телеканале "Украина" Ильяс Сахтара объяснил, как с помощью одной вещи можно создать два разных образа, не забывая о главных трендах весны 2020 года.

Ильяс Сахтара
Ильяс Сахтара

"Эта вещь должна быть в каждом гардеробе. И это платье простое по фасону и по форме. Его можно носить с разными аксессуарами и с разной обувью", – объяснил Ильяс Сахтара.

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Если выбрать синее платье, то оно прекрасно смотрится с туфлями желтого цвета. Тогда верх будет выглядеть сдержанно, а низ довольно провокационно. Такое платье делает женщину загадочной, стройной и скрывает недостатки фигуры: "Чтобы образ стал еще более праздничным, можно добавить аксессуары. Например, серьги желтого цвета".

Одно платье – два разных образа
Одно платье – два разных образа
Фото: Pinterest

В таком наряде женщина будет выглядеть красиво и элегантно. Она может пойти в нем и на деловую встречу, и в театр.

"Чтобы сделать этот образ повседневным, можно снять украшения и вместо туфель надеть слипоны. Всего одно платье, но его можно использовать и в вечернем образе, и в повседневном", – предложил ведущий первого на украинском телевидении парного мейковер-шоу "Місія: краса".

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Напомним, первое на украинском телевидении мейковер-шоу для пар "Місія: краса" успешно стартовало в эфире телеканала "Украина" в 2018 году. "Місія: краса" не прибегает к пластической хирургии и не изнуряет героев диетами, поскольку команда проекта уверена – все, что нужно для красоты и счастья, уже есть внутри нас. Третий сезон шоу зрители увидели в марте.

Также недавно мы рассказывали о главных трендах весны 2020 года.

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