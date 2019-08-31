Уроки красоты: учимся рисовать стрелки

Как делать "кошачьи глазки" разными видами подводки

Как нарисовать красивые стрелки и кому какие подходят Фото: Pinterest

Все девушки приходят в восторг от безупречных стрелок. Но, увы, не каждая из нас умеет их рисовать – аккуратно, чисто, красиво. И если вам хочется особенного макияжа на 1 сентября, Сегодня.Lifestyle расскажут, как это сделать в домашних условиях и как легко овладеть "стрелочной" техникой. Не бойтесь, это под силу каждой. Главное – определиться со способом нанесения.

Виды подводок

Существует несколько вариантов подводки: классическая жидкая, сухая прессованная, гелевая или кремовая, подводка-фломастер, карандаш, также стрелки можно рисовать при помощи теней для глаз – влажным способом. Теперь о каждом продукте подробнее.

Проще всего рисовать стрелки карандашом. Плюсы: легко регулировать толщину линии, насыщенность, используется практически вся цветовая гамма. Минусы: если карандаш достаточно твердый, грифель царапает глаз; тяжело выводить хвостик стрелки.

Жидкой подводкой пользуются в основном асы – нужно набить руку, чтобы вывести красивую линию. Плюсы: насыщенный цвет; подводкой можно подрисовывать непрокрашенные корни реcничек. Минусы: перепечатывается на веке; при малейшем "промахе" приходится вытирать весь макияж глаз; кисточка зачастую неудобная.

Сухая прессованная подводка – это панацея. Выглядит она, как компактные тени, а чтобы наносить ее, нужно смочить кисточку в воде. Плюсы: работает как жидкая подводка, но не перепечатывается на веке. Любой промах можно стереть сухой ватной палочкой — грязи не будет. Очень экономный и стойкий вариант. Минус: цвет не самый стойкий. Кстати, акварельные тени (наносятся влажным способом) тоже могут использоваться в качестве подводки, но результат не будет стойким.

Гелевая (или кремовая) подводка продается в небольших баночках, похожа по консистенции на помаду или бальзам для губ. Из всех предложенных вариантов – этот лучший. Такую подводку легко наносить поступательными движениями, она не растекается. Чтобы не перепечатывалась, нужно дать ей подсохнуть буквально пару секунд. Очень стойкая, но ошибки легко подправить кисточкой в корректоре телесного цвета. К слову, удобно при нанесении использовать скошенную кисть с искусственным ворсом – так продукт как будто впечатывается в веко.

Смотрите видеоурок, как нарисовать стрелки подводкой для начинающих:

Подводка-фломастер – очень популярное нынче явление. Она действительно имеет вид фломастера или маркера, в стержне которого содержится подводка в виде своеобразных чернил. Плюсы: быстро высыхает, можно рисовать не только стрелки, но и мелкие декоративные элементы при фантазийном макияже. Минус: на самом деле регулировать ширину стрелки очень тяжело.

Кстати, можно комбинировать способы нанесения подводки. Например, карандаш дублировать гелевой подводкой, а сухую прессованную – фломастером. Все – для стойкости и насыщенности цвета.

Как правильно рисовать стрелки по форме глаза?

Стрелки может позволить себе далеко не каждая. Например, если верхнее подвижное веко нависает капюшоном (в основном, у женщин в возрасте), стрелка только усугубит ситуацию. А женщины, у которых "падающие" глаза (внешний уголок тянется вниз), должны рисовать стрелки с хвостиком, тянущимся к брови. Это зрительно приподнимет падающий край.

Сотрите видео, как нарисовать стрелки в школу:

Маленькие щелевидные глаза можно "распахнуть" за счет сразу двух стрелок. Одна рисуется под нижними ресницами, вторая вдоль линии роста верхних ресниц (делаем ее достаточно широкой). Хвостики не соединяются, а выводятся параллельно друг другу.

Опущенные глаза можно приподнять за счет широкой стрелки на верхнем веке. Близко посаженные нужно развести за счет стрелок, начинающихся с середины глаза и выходящих на несколько миллиметров за внешний угол. Широко расставленные приблизятся за счет стрелки-"галочки" на внутреннем уголке глаза.

Как нарисовать стрелки на глазах?

Запомните главное правило: любую стрелку нужно рисовать при открытом глазе. Когда глаз, который вы подводите, закрыт, линия получается с просветами, неровная, а хвостику задается неправильное направление – он либо тянется вниз и тянет за собой глаз, либо "торчит" из глаза палкой.

Встаньте перед зеркалом и смотрите прямо перед собой. Начинайте вести тонкую линию от центра глаза к внешнему уголку, но не доводите до края. Здесь остановитесь и поставьте точку на веке, в которой ваша стрелка должна закончиться. Соедините основную линию с точкой красивой "запятой". Когда подводка подсохла, начните линию от внутреннего уголка глаза и доведите ее до нашей основной стрелки. Стрелку лучше рисовать максимально тонкой, шире ее всегда успеете сделать. Старайтесь, чтобы между ресницами и стрелкой не было просвета. Для этого, когда рисуете линию, слегка натягивайте кожу подвижного века пальчиком.

Полезные советы для начинающих

Если стрелка получилась неаккуратной, а времени на демакияж нет, попробуйте ее растушевать (если позволяет текстура продукта). Перекрыв линию тенями, получите дымчатый мейк-ап глаз.

Не наносите на веки крем перед макияжем глаз: ни тени, ни подводка не лягут равномерно. Стрелки лучше всего рисовать, когда на глазах уже есть тени: так результат будет максимально чистым.

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