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Тренды в маникюре: советы нейл-специалиста

Самый модный маникюр сезона 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:17
Маникюр на лето 2019
Маникюр на лето 2019
Фото: Pixabay

Лето – сезон отпусков, ну а какой отпуск без стильного маникюра? Дабы наши читательницы были в курсе последних тенденций, мы задали самые актуальные вопросы о трендах и безопасности маникюра специалисту ногтевой эстетики Виктории Арабаджи.

Актуальные идеи маникюра 2019
Актуальные идеи маникюра 2019
Фото: PRO Nails BHUB

О главных трендах маникюра на 2019 год

Тренды в маникюре редко обновляются кардинально, но если отталкиваться от модных тенденций, можно заметить, что это лето пестрит яркими неоновыми оттенками. Однако не всему играть новыми красками: из прошлого года с нами остаются миндалевидная форма ногтей и мягкий квадрат, а также такие классические оттенки, как нюд, красный, черный и белый. 

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О французском маникюре и его актуальности

Френч – это такая же классика, как красная помада, которая, как мы знаем, из моды не выйдет никогда. Так что я бы не спешила списывать френч со счетов.

О самых стильных летних оттенках

Самые стильные идеи маникюра на этот сезон
Самые стильные идеи маникюра на этот сезон
Фото: PRO Nails BHUB

На этот раз в летних фаворитах оказались сочные оттенки оранжевого, желтого и красного цветов, немного приглушенной лени, а также нежная роза и насыщенный синий цвет. 

Как подобрать подходящий вид маникюра

Маникюр стоит выбирать тот, который подходит клиенту по типу кожи и будет комфортным для клиента. У мастеров маникюра есть целый список показаний и противопоказаний. Так, обрезной маникюр подходит клиентам с гипергидрозом, ониходистрофией ногтевой пластины, пористостью ногтевой пластины, если ногти с чувствительной лункой, с рваной кутикулой. Обрезной маникюр также идеально подходит мужчинам.

Комбинированный маникюр – для клиентов с тонкой, ползущей, толстой эластичной кутикулой. Низкий проксимальный валик тоже является показанием к такому методу маникюра. Комби-маникюр подходит практически для всех типов кожи и ногтевых пластин. Важно просто выбирать подходящие насадки и фрезы.

Что касается аппаратного маникюра, то тут среди показаний – чаще всего высокий проксимальный валик, а также сухая и плотная кожа.

Трендовые варианты нейл-дизайна 2019
Трендовые варианты нейл-дизайна 2019
Фото: PRO Nails BHUB

О том, каким брендам гель-лаков стоит отдавать предпочтение

Я 5 лет работаю с продукцией ТМ Atica. Эти гель-лаки производят в США, они являются абсолютно гипоаллергенными, так как прошли все этапы очистки. Это 100% гели, в которых содержится Urethane Acrylate Oligomer. Плотность этих гель-лаков позволяет выполнять покрытие в один слой. Об этом бренде можно рассказывать бесконечно.

Также рекомендую обратить внимание на такие бренды, как Luxio и NailApex.

О безопасном маникюре

Для того чтобы понять, соответствует ли стерилизация инструментов в салонах красоты всем нормам обработки, важно знать правила, по которым процедура считается безопасной.  Потребитель перед записью всегда может поинтересоваться правилами обработки инструментов в салоне. Более того, он вправе наглядно этот процесс увидеть, придя на процедуру на 15–30 минут раньше. В статусных салонах такое наглядное пособие всегда можно получить, заранее проговорив администратору свои опасения.

Этапы обработки довольно просты: 

1. Дезинфекция и очистка инструмента в ультразвуковой ванне с дезинфицирующим раствором.

2. Промывка инструмента в течение 5 минут под проточной водой.

3. Упаковка инструмента в крафт-пакеты для сухожарового шкафа или автоклава.  

4. Загрузка инструмента в сухожаровой шкаф или автоклав, где температура при стерилизации должна быть не менее +180 °С в течение 1 часа.

5. Хранение инструмента в UV-шкафу.

6. Крафт-пакет с инструментом вскрывается только в присутствии клиента.

7. Перед началом работы инструмент обрабатываться дезинфицирующими растворами и мастер приступает к работе, а клиент полностью спокоен за свое здоровье.

Дизайн ногтей на лето 2019
Дизайн ногтей на лето 2019
Фото: PRO Nails BHUB

Виктория Арабаджи – колумнист специализированного ресурса для мастеров ногтевого сервиса PRO NAILS BHUB.

Ранее мы писали о трендах окрашивания волос в 2019 году и о том, как подобрать оттенок. Также мы рассказывали о самых модных цветах года.

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