20 вариантов верхней одежды для стильной осени

Подборка самых актуальных моделей от украинских брендов

Пальто SOLH. Цена - 3 600 грн

Когда, как не осенью мы можем позволить себе экспериментировать с образами каждый день и воплощать самые смелые фантазии. Переменчивая погода этого сезона нам только на руку, если обзавестись несколькими вариантами трендовой верхней одежды. Сегодня.Lifestyle собрали 20 стильных вариантов верхней одежды от украинских брендов, без которых не обойтись этой осенью.

плотные джинсовки over size, бомберы и жакеты из шерсти в клетку

Первые прохладные дни можно встречать в плотных джинсовках over size, бомберах и жакетах из шерсти в клетку. Такие можно легко сочетать и со спортивными штанами, и с классическими брюками или юбками миди.

Жакет Darja Donezz. Цена – 12 750 грн Фото: Instagram.com Жакет NUVOLA. Цена – 5 400 грн Фото: Instagram.com Бомбер CЇX. Цена – 8500 грн Фото: Instagram.com Бомбер 2KOLYORY. Цена – 2 900 грн Фото: Instagram.com Кимоно Over the sea. Цена – 6 500 грн Фото: Instagram.com Джинсовая куртка NCYZIP. Цена – 8 193 грн Фото: Instagram.com Куртка ROUSSIN. Цена – 4600 грн Фото: Instagram.com 1/7

тренчи

Тренчи, куда же без них осенью, тоже радуют разнообразием: виниловые ткани, неоновые оттенки, асимметрия и необычные рукава. Все это стоит смело внедрять в свой гардероб, дополняя еще более эффектными деталями – платки, поясные сумки, худи. Дайте волю своим фантазиям и не бойтесь чего-то нового.

Тренч KEEPSTYLE. Цена – 2 299 грн Фото: Instagram.com Тренч booriva. Цена – 2 499 грн Фото: Instagram.com Тренч TatMan. Цена – 9 931 Фото: Instagram.com Тренч Julia Gurskaja. Цена – 3 575 грн Фото: Instagram.com Тренч DAFF. Цена – 4 800 грн Фото: Instagram.com 1/5

дождевик

Дождь также не имеет ни малейших шансов испортить ваш день, ведь все проблемы можно решить не только с помощью зонта, но и дождевика. Они этой осенью самые разные, на любой вкус: короткие и длинные, приталенные и объемные, прозрачные и лаковые винных оттенков. К ним добавляйте сапоги и панамы из плотных тканей.

Дождевик Sayya. Цена – 10 000 грн Фото: Instagram

пальто

Для длительных прогулок и расслабленных образов идеальным вариантом станет пальто – теплое кашемировое или шерстяное, в паре с шарфом или водолазкой, с сапогами на толстом каблуке или широким голенищем.

Пальто SOLH. Цена – 3 600 грн Фото: Instagram Пальто One by One. Цена – 3 700 грн Фото: Instagram Пальто TOTÉ. Цена – 4 800 грн Фото: Instagram Пальто irAro. Цена – 6500 грн Фото: Instagram Кейп SOLE. Цена – 10 900 грн Фото: Instagram Пальто Dafna May. Цена – 13 640 грн Фото: Instagram Фото: Instagram 1/7

Не забывайте о многослойности, выходя из дома, ведь погода все еще нестабильна и иногда преподносит сюрпризы. Лучше быть готовым к любым изменениям, чем прервать рандеву из-за холода или дождя. Наслаждайтесь моментом, а не прячьтесь дома под одеялом.

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