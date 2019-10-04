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20 вариантов верхней одежды для стильной осени

Подборка самых актуальных моделей от украинских брендов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:40
Пальто SOLH. Цена - 3 600 грн
Пальто SOLH. Цена - 3 600 грн

Когда, как не осенью мы можем позволить себе экспериментировать с образами каждый день и воплощать самые смелые фантазии. Переменчивая погода этого сезона нам только на руку, если обзавестись несколькими вариантами трендовой верхней одежды. Сегодня.Lifestyle собрали 20 стильных вариантов верхней одежды от украинских брендов, без которых не обойтись этой осенью.

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  • плотные джинсовки over size, бомберы и жакеты из шерсти в клетку

Первые прохладные дни можно встречать в плотных джинсовках over size, бомберах и жакетах из шерсти в клетку. Такие можно легко сочетать и со спортивными штанами, и с классическими брюками или юбками миди.

Жакет Darja Donezz. Цена – 12 750 грн
Фото: Instagram.com
Жакет NUVOLA. Цена – 5 400 грн
Фото: Instagram.com
Бомбер CЇX. Цена – 8500 грн
Фото: Instagram.com
Бомбер 2KOLYORY. Цена – 2 900 грн
Фото: Instagram.com
Кимоно Over the sea. Цена – 6 500 грн
Фото: Instagram.com
Джинсовая куртка NCYZIP. Цена – 8 193 грн
Фото: Instagram.com
Куртка ROUSSIN. Цена – 4600 грн
Фото: Instagram.com
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  • тренчи

Тренчи, куда же без них осенью, тоже радуют разнообразием: виниловые ткани, неоновые оттенки, асимметрия и необычные рукава. Все это стоит смело внедрять в свой гардероб, дополняя еще более эффектными деталями – платки, поясные сумки, худи. Дайте волю своим фантазиям и не бойтесь чего-то нового.

Тренч KEEPSTYLE. Цена – 2 299 грн
Фото: Instagram.com
Тренч booriva. Цена – 2 499 грн
Фото: Instagram.com
Тренч TatMan. Цена – 9 931
Фото: Instagram.com
Тренч Julia Gurskaja. Цена – 3 575 грн
Фото: Instagram.com
Тренч DAFF. Цена – 4 800 грн
Фото: Instagram.com
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  • дождевик

Дождь также не имеет ни малейших шансов испортить ваш день, ведь все проблемы можно решить не только с помощью зонта, но и дождевика. Они этой осенью самые разные, на любой вкус: короткие и длинные, приталенные и объемные, прозрачные и лаковые винных оттенков. К ним добавляйте сапоги и панамы из плотных тканей.

Дождевик Sayya. Цена – 10 000 грн
Дождевик Sayya. Цена – 10 000 грн
Фото: Instagram

  • пальто

Для длительных прогулок и расслабленных образов идеальным вариантом станет пальто – теплое кашемировое или шерстяное, в паре с шарфом или водолазкой, с сапогами на толстом каблуке или широким голенищем.

Пальто SOLH. Цена – 3 600 грн
Фото: Instagram
Пальто One by One. Цена – 3 700 грн
Фото: Instagram
Пальто TOTÉ. Цена – 4 800 грн
Фото: Instagram
Пальто irAro. Цена – 6500 грн
Фото: Instagram
Кейп SOLE. Цена – 10 900 грн
Фото: Instagram
Пальто Dafna May. Цена – 13 640 грн
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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Не забывайте о многослойности, выходя из дома, ведь погода все еще нестабильна и иногда преподносит сюрпризы. Лучше быть готовым к любым изменениям, чем прервать рандеву из-за холода или дождя. Наслаждайтесь моментом, а не прячьтесь дома под одеялом.

Ранее мы рассказывали о самых модных цветах года.

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