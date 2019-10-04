20 вариантов верхней одежды для стильной осени
Подборка самых актуальных моделей от украинских брендов
Когда, как не осенью мы можем позволить себе экспериментировать с образами каждый день и воплощать самые смелые фантазии. Переменчивая погода этого сезона нам только на руку, если обзавестись несколькими вариантами трендовой верхней одежды. Сегодня.Lifestyle собрали 20 стильных вариантов верхней одежды от украинских брендов, без которых не обойтись этой осенью.
- плотные джинсовки over size, бомберы и жакеты из шерсти в клетку
Первые прохладные дни можно встречать в плотных джинсовках over size, бомберах и жакетах из шерсти в клетку. Такие можно легко сочетать и со спортивными штанами, и с классическими брюками или юбками миди.
- тренчи
Тренчи, куда же без них осенью, тоже радуют разнообразием: виниловые ткани, неоновые оттенки, асимметрия и необычные рукава. Все это стоит смело внедрять в свой гардероб, дополняя еще более эффектными деталями – платки, поясные сумки, худи. Дайте волю своим фантазиям и не бойтесь чего-то нового.
- дождевик
Дождь также не имеет ни малейших шансов испортить ваш день, ведь все проблемы можно решить не только с помощью зонта, но и дождевика. Они этой осенью самые разные, на любой вкус: короткие и длинные, приталенные и объемные, прозрачные и лаковые винных оттенков. К ним добавляйте сапоги и панамы из плотных тканей.
- пальто
Для длительных прогулок и расслабленных образов идеальным вариантом станет пальто – теплое кашемировое или шерстяное, в паре с шарфом или водолазкой, с сапогами на толстом каблуке или широким голенищем.
Не забывайте о многослойности, выходя из дома, ведь погода все еще нестабильна и иногда преподносит сюрпризы. Лучше быть готовым к любым изменениям, чем прервать рандеву из-за холода или дождя. Наслаждайтесь моментом, а не прячьтесь дома под одеялом.
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