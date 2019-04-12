Отголоски прошлого: 5 главных антитрендов весны 2019

О каких вещах стоит забыть?

Какие вещи лучше убрать из своего гардероба? Фото: Pinterest

Мода диктует свои правила и нам остается только лишь подчиняться. То, что было актуально в прошлом сезоне в 2019 году уже изжило себя. Но, не спешите выбрасывать устарелые вещи, мода цикличная и через пару лет все вернется на круги своя.

В этой статье мы поговорим с вами об антитрендах весны и о тех, вещах, которые лучше припрятать в дальний угол шкафа на "лучшие" времена.

1. Облегающие джинсы (skinny) и брюки

Облегающие брюки откладываем подальше в шкаф Фото: Pinterest

Даже если у вас отличная фигура и облегающие джинсы придают сочности повседневному образу, пора попрощаться с таким фасоном. Он больше не актуален. На смену skinny пришли джинсы-клеш или брюки свободного кроя, например – кюлоты.

2. Приталенная куртка-косуха/пиджак

Вы уже поняли, что облегающие вещи – главный антитренд 2019 года. Актуальны этой весной вещи oversize или, как еще говорят, "с мужского плеча". Даже при выборе кожаной куртки-косухи старайтесь выбирать более свободные модели.

Приталенные вещи вышли из моды Фото: Pinterest

3. Обувь на платформе

С этим антитрендом тяжело разобраться, ведь существует тонкая грань между модной и не очень платформой обуви. К примеру, кроссовки на ровной платформе – отголоски прошлого, а вот громоздкая спортивная обувь с асимметричной подошвой – супертренд этого года.

В моде необычная форма кроссовок Фото: Pinterest

4. Колготки в сетку

Забудьте и еще раз забудьте! Сочетание колгот в сетку с порванными джинсами не просто устарелая версия женского гардероба, а даже вульгарный тон.

Скажите нет вызывающим колготам Фото: Pinterest

Вместо вульгарного аксессуара отдайте предпочтение актуальным принтам – леопардовому, гороху или цветным рисункам. Некоторые образы с помощью правильно подобранных колгот можно невероятно преобразить.

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5. Вышивка на одежде

Да, вокруг "запрета" на вышивку много шумихи и споров. Бесспорно, такой декор смотрится красиво! Но, увы, это прошлогодняя тенденция, которая модницам уже надоела.

Меньше эпатажа – больше простоты: одежда с вышивкой неактуальна Фото: Pinterest

Модная альтернатива подобному антитренду – монохромная одежда без лишних деталей. Если это джинсовая куртка, то без излишеств и аляповатости.

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

К слову, этой весной также актуальны будут велосипедки. Подробнее о новом тренде смотрите в сюжете:

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