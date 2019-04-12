Отголоски прошлого: 5 главных антитрендов весны 2019
О каких вещах стоит забыть?
Мода диктует свои правила и нам остается только лишь подчиняться. То, что было актуально в прошлом сезоне в 2019 году уже изжило себя. Но, не спешите выбрасывать устарелые вещи, мода цикличная и через пару лет все вернется на круги своя.
В этой статье мы поговорим с вами об антитрендах весны и о тех, вещах, которые лучше припрятать в дальний угол шкафа на "лучшие" времена.
1. Облегающие джинсы (skinny) и брюки
Даже если у вас отличная фигура и облегающие джинсы придают сочности повседневному образу, пора попрощаться с таким фасоном. Он больше не актуален. На смену skinny пришли джинсы-клеш или брюки свободного кроя, например – кюлоты.
2. Приталенная куртка-косуха/пиджак
Вы уже поняли, что облегающие вещи – главный антитренд 2019 года. Актуальны этой весной вещи oversize или, как еще говорят, "с мужского плеча". Даже при выборе кожаной куртки-косухи старайтесь выбирать более свободные модели.
3. Обувь на платформе
С этим антитрендом тяжело разобраться, ведь существует тонкая грань между модной и не очень платформой обуви. К примеру, кроссовки на ровной платформе – отголоски прошлого, а вот громоздкая спортивная обувь с асимметричной подошвой – супертренд этого года.
4. Колготки в сетку
Забудьте и еще раз забудьте! Сочетание колгот в сетку с порванными джинсами не просто устарелая версия женского гардероба, а даже вульгарный тон.
Вместо вульгарного аксессуара отдайте предпочтение актуальным принтам – леопардовому, гороху или цветным рисункам. Некоторые образы с помощью правильно подобранных колгот можно невероятно преобразить.
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5. Вышивка на одежде
Да, вокруг "запрета" на вышивку много шумихи и споров. Бесспорно, такой декор смотрится красиво! Но, увы, это прошлогодняя тенденция, которая модницам уже надоела.
Модная альтернатива подобному антитренду – монохромная одежда без лишних деталей. Если это джинсовая куртка, то без излишеств и аляповатости.
Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.
К слову, этой весной также актуальны будут велосипедки. Подробнее о новом тренде смотрите в сюжете:
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