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Отголоски прошлого: 5 главных антитрендов весны 2019

О каких вещах стоит забыть?

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:34
Какие вещи лучше убрать из своего гардероба?
Какие вещи лучше убрать из своего гардероба?
Фото: Pinterest

Мода диктует свои правила и нам остается только лишь подчиняться. То, что было актуально в прошлом сезоне в 2019 году уже изжило себя. Но, не спешите выбрасывать устарелые вещи, мода цикличная и через пару лет все вернется на круги своя. 

В этой статье мы поговорим с вами об антитрендах весны и о тех, вещах, которые лучше припрятать в дальний угол шкафа на "лучшие" времена. 

1. Облегающие джинсы (skinny) и брюки 

Облегающие брюки откладываем подальше в шкаф
Облегающие брюки откладываем подальше в шкаф
Фото: Pinterest

Даже если у вас отличная фигура и облегающие джинсы придают сочности повседневному образу, пора попрощаться с таким фасоном. Он больше не актуален. На смену skinny пришли джинсы-клеш или брюки свободного кроя, например – кюлоты. 

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2. Приталенная куртка-косуха/пиджак

Вы уже поняли, что облегающие вещи – главный антитренд 2019 года. Актуальны этой весной вещи oversize или, как еще говорят, "с мужского плеча". Даже при выборе кожаной куртки-косухи старайтесь выбирать более свободные модели. 

Приталенные вещи вышли из моды
Приталенные вещи вышли из моды
Фото: Pinterest

3. Обувь на платформе 

С этим антитрендом тяжело разобраться, ведь существует тонкая грань между модной и не очень платформой обуви. К примеру, кроссовки на ровной платформе – отголоски прошлого, а вот громоздкая спортивная обувь с асимметричной подошвой – супертренд этого года. 

В моде необычная форма кроссовок
В моде необычная форма кроссовок
Фото: Pinterest

4. Колготки в сетку 

Забудьте и еще раз забудьте! Сочетание колгот в сетку с порванными джинсами не просто устарелая версия женского гардероба, а даже вульгарный тон.

Скажите нет вызывающим колготам
Скажите нет вызывающим колготам
Фото: Pinterest

Вместо вульгарного аксессуара отдайте предпочтение актуальным принтам – леопардовому, гороху или цветным рисункам. Некоторые образы с помощью правильно подобранных колгот можно невероятно преобразить. 

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5. Вышивка на одежде 

Да, вокруг "запрета" на вышивку много шумихи и споров. Бесспорно, такой декор смотрится красиво! Но, увы, это прошлогодняя тенденция, которая модницам уже надоела.

Меньше эпатажа – больше простоты: одежда с вышивкой неактуальна
Меньше эпатажа – больше простоты: одежда с вышивкой неактуальна
Фото: Pinterest

Модная альтернатива подобному антитренду – монохромная одежда без лишних деталей. Если это джинсовая куртка, то без излишеств и аляповатости. 

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

К слову, этой весной также актуальны будут велосипедки. Подробнее о новом тренде смотрите в сюжете:

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