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Уже не модно: ТОП-7 антитрендов этой осени

Узнайте, что вышло из моды в новом сезоне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:55

Корреспонденты "Сегодня" вместе со стилистами составили список антитрендов этой осени. Какие вещи выдают отсутствие вкуса – узнайте далее.

Стилист Ирэна Винцюк – за рациональный гардероб, где немного вещей, но все они – актуальны. Поэтому прежде, чем идти на шопинг – запомните главные антитренды сезона.

ТОП-10 антитрендов осени 2019

На первом месте – слишком обтягивающих вещи. Например, джинсы скинни.

"Скинни с низкой посадкой, а не с высокой – это, к сожалению, полный антитренд. Наши силуэты обретают свободную форму! И вещь, и тело должны дышать, между ними должно быть пространство", – говорит стилист.

Такая рекомендация распространяется также на рубашку и верхнюю одежду, а особенно на кожаные куртки. От старых обтягивающих курток-косух тоже следует избавиться, потому что в моде – более свободные фасоны.

Кожаная куртка oversize актуальна осенью 2019
Кожаная куртка oversize актуальна осенью 2019
Фото: Pinterest

"Вы видите, вот здесь силуэт совершенно не приталенный, нет акцента на талии, он свободен. Такой фасон вполне допустим", – советует Ирэна Винцюк.

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Второе место "немодного топа" занимает сумка под цвет туфлей.

Распространенная фэшн ошибка – сумка и обувь одного цвета. Монохромная комбинация была модная в 2000, почти 20 лет назад. Сегодня актуально, чтобы аксессуар и туфли отличались по цвету – а еще лучше стилем.

Забудьте о сочетании сумки и обуви тон в тон
Забудьте о сочетании сумки и обуви тон в тон
Фото: Pinterest

Далее разбираемся с пальто: "Мы говорим об осени. Пальто должно быть структурным. Что значит структурным – оно должно держать форму и длина до колена отошла в прошлое. В тренде – удлиненные фасоны и пальто-халаты.

Мягкие жакеты, рваные джинсы, блузы с воротником-хомутом и платья-худи также пополнили список нежелательных покупок на эту осень.

Ранее мы писали о трендах окрашивания волос в 2019 году и о том, как подобрать оттенок. Также мы рассказывали о самых модных цветах года.

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