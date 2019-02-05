В атласной рубашке: Надя Дорофеева сходила на UFW

Звезда запостила фото в очень необычном образе

Надя Дорофеева Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева, буквально на днях примерившая строгий наряд, отметив таким образом небольшое событие на своей странице в Instagram, появилась на публике в не менее непривычном для нее амплуа. Накануне звезда стала гостьей одного из дней UFW – Украинской недели моды, которая как раз проходит сейчас в столице.

По такому случаю Надя надела черные классические брюки со вставками по бокам и черно-белую атласную рубашку с длинными рукавами и модным нынче анималистичным принтом. При этом волосы Дорофеевой, которые снова приобрели натуральный оттенок, слегка завиты. На груди артистки виднеется тонкое красивое ожерелье. А вот в макияже ставка сделана на естественность.

Надя Дорофеева. Фото: instagram/nadyadorofeeva

Напомним, раньше Надя Дорофеева опубликовала в Instagram яркий снимок, на котором запечатлена в синем платье с глубоким декольте, чем привела в восторг поклонников. А также порадовала подписчиков новым пикантным фото. На нем певица позирует в черном купальнике, прислонившись к стене. "Жена Вовы Дантеса", – лаконично подписала снимок артистка.

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