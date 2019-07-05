В белом пиджаке и со шляпой: Меган Макрл посетила теннисный турнир

Герцогиня пришла поддержать свою подругу Серену Уильямс

Меган Маркл Фото: Getty Images

Супруга принца Гарри Меган Маркл, которая активно готовится к крестинам сына Арчи, появилась на теннисном Уимблдонском турнире. Отметим, что герцогиня после рождения первенца не часто радует поклонников своим появлением и пока старается все свободное время посвятить малышу.

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Но, теннисный турнир Меган Маркл не смогла пропустить, ведь там играла ее подруга Серена Уильямс. Для своего выхода в свет герцогиня предпочла довольно обыденный look – удлиненный светлый пиджак в полоску, джинсы-скинни и шляпу федора. Свой аутфит экс-актриса дополнила черными солнцезащитными очками.

Меган Маркл на теннисном турнире Фото: Getty Images

Меган Маркл Фото: Getty Images

Не обошлось и без любимого элемента в гардеробе – туфлей на высоких каблуках. Отметим, что даже во время беременности Меган не смогла отказаться от обуви на каблуках и почти каждое ее появление не обходилось без туфлей-лодочек.

Напомним, ранее 53-летний журналист Пирс Морган дал скандальное интервью, в котором рассказал детали его знакомства с Меган Маркл и поделился своими мыслями относительно новостей о ней в прессе. А вот подруги Меган встали на ее защиту.

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