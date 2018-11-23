В белом платье и с детьми: Иванка Трамп показала, как отметила День благодарения

Дочь американского президента поделилась семейными фото

Иванка Трамп. Фото: instagram/ivankatrump

Иванка Трамп, которая не так давно пришла в Белый дом в очень элегантном образе, напомнившем героинь книжных романов XIX века, выложила на своей странице в Instagram несколько снимков со Дня благодарения, который отмечали накануне в Америке.

Дети Иванки Трамп Фото: instagram/ivankatrump

На фото дочь президента позирует со своими тремя детьми – Арабеллой Роуз, Теодором Джеймсом и Джозефом Фредериком Кушнер.

Иванка Трамп Фото: instagram/ivankatrump

При этом счастливая мама надела светлое облегающее платье с цветочным принтом и на тонких бретелях. Которое дополнила элегантными белыми лодочками и массивными серьгами.

Иванка Трамп Фото: AFP

Напомним, на днях все большая семья Дональда Трампа посетила традиционную церемонию помилования индеек, которая отмечается в Белом доме с 1947 года. По случаю чего Мелания Трамп надела очень эффектное разноцветное пальто от Dior, которое дополнила замшевыми сапогами Christian Louboutin.

Ранее Иванка Трамп вместе со своим супругом, Джаредом Кушнером, посетила Питтсбург, где ранее случилась трагедия – неизвестный ворвался в синагогу и устроил там стрельбу, в результате которой погибло 11 человек.