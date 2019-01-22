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В бежевом пальто и белых туфлях: стильный образ Виктории Бекхэм

Дизайнер прилетела в Америку на предстоящую мужскую Неделю моды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:05
Виктория Бекхэм Фото: Getty
Виктория Бекхэм
Фото: Getty

Виктория Бекхэм, ранее замеченная в аэропорту Нью-Йорка в стильном пальто с леопардовым принтом, который так моден в нынешнем сезоне, снова попала в объективы папарацци.

Британский дизайнер снова прибыла в Нью-Йорк, поскольку уже совсем скоро там стартует мужская Неделя моды. Обещающая снова собрать самых ярких представителей мира моды и шоу-бизнеса.

Для небольшого путешествия Виктория надела свои любимые кожаные облегающие брюки. Поверх которых набросила длинное бежевое пальто с белыми лацканами. Дополнили образ элегантные белые закрытые туфли и небрежная прическа. А вот глаза звезды скрывали массивные солнцезащитные очки, по всей видимости, Вики решила не привлекать к себе лишнее внимание.

Виктория Бекхэм. Фото: Getty

Тем временем мы собрали самые яркие образы с улиц французской столицы, в которых модники появлялись в рамках Недели Высокой моды.

Напомним, ранее в семье Бекхэмов случился неприятный инцидент. Муж Виктории Дэвид рассказал в интервью одному из глянцев, что ему нелегко живется. После чего Вики была разбита, два дня провела в слезах, а после легла в клинику на немецком курорте Баден-Баден, специализирующуюся на снятии стресса и исправлении "эмоционального баланса". О том, что она отдыхает в немецком санатории, Виктория сообщила в соцсети Instagram.

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Источник: Сегодня
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