В бежевом пальто и с яркой сумкой Hermès: первый выход Мелании Трамп в этом году

Первая леди Америки отправилась с семьей во Флориду

Мелания и Дональд Трамп Фото: AFP

Мелания Трамп, ранее удивившая всех своим появлением в кожаных брюках телесного цвета, впервые в наступившем году появилась на публике. На днях семейство Трампов вместе с 12-летним сыном отправилось из заснеженного Вашингтона в солнечный Палм-Бич, что во Флориде. Именно там у них находится поместье, в котором президентская чета США любит проводить иногда свободное время.

Мелания и Дональд Трамп. Фото: AFP

В дорогу Мелания надела теплое свободное пальто верблюжьего оттенка с красными вставками от бренда Roksanda, которое дополнила высокими сапогами в тон от Gianvito Rossi.

Мелания и Дональд Трамп. Фото: AFP

Акцент в аксессуарах был сделан на яркую красную сумку Hermès. В принципе, достаточно гармонично рядом с первой леди смотрелись ее сын и муж – на первом была надета красная рубашка и пуховик, тогда как отец семейства предпочел алый галстук.

Мелания и Дональд Трамп. Фото: AFP

Напомним, ранее Мелания Трамп открыла рождественский бал в Белом доме в мерцающем белом платье Celine. Накануне первая леди Америки побывала на благотворительном мероприятии, куда надела бюджетный жакет в сине-красную клетку от Tomas Maier. А во время недавнего визита в Аргентину умудрилась сменить пять нарядов за один день.

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