Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

В блестящем платье в пол: роскошный образ Нади Дорофеевой

Певица Надя Дорофеева выложила в соцсети фотографию в длинном платье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:35
Надя Дорофеева: Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева: Фото: instagram/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница популярного молодежного дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая не так давно опубликовала пикантные снимки со своим мужем Владимиром Дантесом, выложила в Instagram фото, на котором запечатлена в довольно редком для нее образе – в длинном платье.

Платье темного цвета мерцает на звезде от обилия пайеток, и идеально сидит на ее фигуре. Снимок сделан в гримерке, поэтому, не исключено, что Надя готовит для нас какой-нибудь сюрприз.

40748498_2152107738448972_7345951597810229662_n
Надя Дорофеева
Фото: instagram/nadyadorofeeva

Свою фотографию Дорофеева сопроводила философской подписью:

"Внешнее для меня очень важно! Идеальное платье, ухоженный вид, улыбка, маникюр, но... Как важно, чтоб внутри было что – то. Что-то большее – сострадание, умение прощать, глубина, стремление к развитию, чувство и самое важное – доброта.  Красивый человек – это не только хорошая косметика и модная одежда. Это ум и доброе сердце. Это человек, который учится чему-то новому всю свою жизнь. Такая красота меня манит. Хочу быть именно такой."

Напомним, ранее популярная телеведущая Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий выложили на своих страницах в Instagram немного откровенные фото, на который Лилия выглядит просто роскошно.

Еще несколько материалов по теме:
Неприлично откровенно: Ирина Шейк в платье от Versace оказалась в центре внимания "Жена Дантеса": Надя Дорофеева опубликовала соблазнительное фото Вера Брежнева в сексуальном платье за четыре тысячи долларов блистала на красной дорожке Надя Дорофеева надела сексуальное мини-платье за 170 евро В платье с обнаженными плечами: нежный образ Насти Каменских
платье пайки образ Надя Дорофеева
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров