В бриллиантах и платье Valentino: роскошный образ Дженнифер Лопес
Джей Ло примерила платье от Valentino, которое очень ей идет
Латиноамериканская звезда Дженнифер Лопес, не так давно представшая в образе деловой женщины, сопровождавшей своего возлюбленного Алекса Родригеса, снова выложила в своем Instagram несколько снимков, восхитивших подписчиков.
Фото были сделаны в Дохе, столице Катара, где Джей Ло находилась несколько дней. На них звезда изображена в роскошном платье Valentino оттенка розового золота, декорированного перьями.
Дополнением к образу послужили многочисленные кольца и браслеты с драгоценными камнями.
Напомним, не так давно Дженнифер Лопес похвасталась кольцом с огромным бриллиантом, что дает повод думать о ее предстоящей свадьбе с Алексом Родригесом. Ранее латиноамериканская исполнительница выложила в сеть очень горячее фото в бикини.
Еще несколько материалов по теме:Дженнифер Лопес надела сверкающее платье за пять тысяч долларов Модная битва: Пэрис Джексон и Дженнифер Лопес в мини-платьях от Balmain В нежном сиреневом платье с пайетками: Николь Кидман на премьере в Лос-Анджелесе В рюшах и воланах: младшая дочь Дональда Трампа на показе в Нью-Йорке Словно королева: Леди Гага в платье Dior цвета пыльной розы Жених Дженнифер Лопес показал, что певица делает перед концертами
Источник: "Сегодня"