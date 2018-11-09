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В бриллиантах и платье Valentino: роскошный образ Дженнифер Лопес

Джей Ло примерила платье от Valentino, которое очень ей идет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:45
Дженнифер Лопес. Фото: instagram/jlo
Дженнифер Лопес. Фото: instagram/jlo

Латиноамериканская звезда Дженнифер Лопес, не так давно представшая в образе деловой женщины, сопровождавшей своего возлюбленного Алекса Родригеса, снова выложила в своем Instagram несколько снимков, восхитивших подписчиков.

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Джей Ло
Фото: instagram/jlo

Фото были сделаны в Дохе, столице Катара, где Джей Ло находилась несколько дней. На них звезда изображена в роскошном платье Valentino оттенка розового золота, декорированного перьями.

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Джей Ло
Фото: instagram/jlo

Дополнением к образу послужили многочисленные кольца и браслеты с драгоценными камнями.

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Дженнифер Лопес
Фото: instagram/jlo

Напомним, не так давно Дженнифер Лопес похвасталась кольцом с огромным бриллиантом, что дает повод думать о ее предстоящей свадьбе с Алексом Родригесом. Ранее латиноамериканская исполнительница выложила в сеть очень горячее фото в бикини

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Источник: "Сегодня"
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