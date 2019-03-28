В бюджетных брюках John Lewis и грубых ботинках Chloe: повседневный образ Кейт Миддлтон
Герцогиня Кембриджская показала, что носит в обычной жизни
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон после появления в красном пальто вместе с членами королевской семьи на торжественной службе решила отдохнуть от роскошных нарядов и вышла в свет в повседневной одежде.
Жизнь членов королевской семьи насыщенная, но они, как и обычные люди, кроме вечерних нарядов носят простую одежу. Так, для поездки в лагерь скаутов 37-летняя Кейт Миддлтон надела черные брюки-скинни бюджетной марки John Lewis, темно-бордовый свитер, легкую ветровку цвета хаки и темные грубые ботинки от Chloe.
Ярким пятном в ее повседневном образе стал главный атрибут скаутов - завязанная на шее косынка в красно-бело-синюю полоску. Из украшений на Кейт можно было увидеть лишь одни маленькие серьги-кольца из белого золота и кольцо на левом безымянном пальце с синем камнем.
Напомним, ранее Кейт Миддлтон покорила элегантным образом в пальто за 60 тыс. гривен. Свой образ Кейт довершила маленьким темно-синим клатчем, а также синими туфлями-лодочками на каблуках.
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