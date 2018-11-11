В черном и с брошью в виде мака: Кейт Миддлтон на вечере памяти в Лондоне

Члены королевской семьи пришли почтить память погибших во время войн

Кейт Миддлтон. Фото: AFP

Герцог и герцогиня Кембриджские, не так давно ставшие гостями церемонии вручения наград Tusk Conservation Awards в Лондоне, куда Кейт надела длинное бирюзовое платье от бренда Jenny Packham с глубоким декольте, снова появились на публике.

На этот раз Уильям и Кейт посетили Королевский фестиваль памяти, посвященный памяти погибших в Первой и Второй Мировых войнах. Мероприятие состоялось в лондонском Альберт-холле, куда прибыли все члены британской королевской семьи.

Для торжественного случая герцогиня Кембриджская предпочла надеть классическое черное платье с асимметричным вырезом, которое дополнила замшевыми лодочками и клатчем в тон. На груди у Кейт была брошь в виде мака – символ траура по всем погибшим во время войн.

Кейт Миддлтон Фото: AFP Кейт Миддлтон Фото: AFP Кейт Миддлтон Фото: AFP Кейт Миддлтон Фото: AFP Кейт Миддлтон Фото: AFP 1/5

Напомним, во время недавнего визита в Великобританию короля и королевы Нидерландов, в Букингемском дворце прошел торжественный банкет. По такому случаю Кейт надела длинное голубое платье с открытыми плечами и пышной юбкой от Alexander McQueen. Ее голову украшала массивная тиара, а шею – длинное колье из жемчуга драгоценных камней. Выглядела при этом герцогиня просто невероятно.