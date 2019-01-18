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В черном и с клатчем Hugo Boss: новый выход королевы Летиции

Королева Летиция вышла на публику во всем черном и с клатчем Hugo Boss

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:39
Летиция Ортис Фото: Getty
Летиция Ортис
Фото: Getty

Королева Летиция, которую не так давно мы уже видели в черном строгом жакете в гусарском стиле из Zara, который она дополнила строгими брюками и белой блузкой, снова появилась в схожем образе.

В четверг, 17 января, королева Испании посетила деловую встречу Европейского фонда регионального развития FEDER. Куда надела черный свитер, классические брюки и длинный тренч. Дополнили образ туфли-лодочки в тон и лаконичный клатч Hugo Boss.

Летиция Ортис Фото: Getty

Волосы 46-летней Летиции Ортис легко развевались на ветру, а макияж ее был минималистичным.

Напомним, ранее Летиция посетила юбилей газеты, куда надела очень эффектное изумрудное платье с вышивкой и плиссированной юбкой от бренда Sandro. На ногах ее были черные лаковые лодочки Prada, а в руках – клатч Nina Ricci в тон. 

А в канун Нового года она появилась на одном из светских мероприятий в длинном красном платье, принадлежавшем матери короля Филиппа VI.

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Источник: Сегодня
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