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Сменила прическу: Шарлиз Терон эпатировала публику в черном костюме

Актриса блистала на красной дорожке в деловом образе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:44
Актриса Шарлиз Терон и ее коллега Сет Роген
Актриса Шарлиз Терон и ее коллега Сет Роген
Фото: AFP

Звезда Голливуда Шарлиз Терон, которая недавно откровенно рассказала о своей личной жизни, снова эпатировала публику на красной дорожке. Для очередного светского выхода в Нью-Йорке знаменитость сделала ставку на классический образ, который придавал брюнетке эффектности.

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Так, 43-летняя актриса надела черный брючный костюм-двойку с идеальными стрелками на брюках. Из-под делового пиджака виднелся топ в бельевом стиле. Свой деловой аутфит знаменитость довершила черными лаковыми туфлями на каблуках.

Голливудская актриса Шарлиз Терон
Голливудская актриса Шарлиз Терон
Фото: AFP

Шарлиз Терон также удалось удивить публику сменой прически. Мало того, что звезда с недавних пор попрощалась с образом блондинки, перекрасив волосы в темный цвет, так и еще с каждым ее выходом в свет прически становятся короче. На этот раз мы видим, как Шарлиз позирует на ковровой дорожке с новой челкой. В макияже у нее сделан акцент на губах с помощью насыщенной красной помады. 

Шарлиз Терон сделала челку короче
Шарлиз Терон сделала челку короче
Фото: AFP

Напомним, ранее Шарлиз рассказала о том, как сбрасывала лишний вес, который ей было необходимо набрать для роли в мелодраме "Талли". Также в интервью для журнала ELLE голливудская звезда рассказала о материнстве, воспитании приемных детей, расизме и ролях в кино. 

Недавно в нашем сюжете мы рассказывали, что у Шарлиз Терон новый роман:

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