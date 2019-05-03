Сменила прическу: Шарлиз Терон эпатировала публику в черном костюме

Актриса блистала на красной дорожке в деловом образе

Актриса Шарлиз Терон и ее коллега Сет Роген Фото: AFP

Звезда Голливуда Шарлиз Терон, которая недавно откровенно рассказала о своей личной жизни, снова эпатировала публику на красной дорожке. Для очередного светского выхода в Нью-Йорке знаменитость сделала ставку на классический образ, который придавал брюнетке эффектности.

Читайте также Малиновая юбка Givenchy и черное платье Dior: два роскошных образа Шарлиз Терон

Так, 43-летняя актриса надела черный брючный костюм-двойку с идеальными стрелками на брюках. Из-под делового пиджака виднелся топ в бельевом стиле. Свой деловой аутфит знаменитость довершила черными лаковыми туфлями на каблуках.

Голливудская актриса Шарлиз Терон Фото: AFP

Шарлиз Терон также удалось удивить публику сменой прически. Мало того, что звезда с недавних пор попрощалась с образом блондинки, перекрасив волосы в темный цвет, так и еще с каждым ее выходом в свет прически становятся короче. На этот раз мы видим, как Шарлиз позирует на ковровой дорожке с новой челкой. В макияже у нее сделан акцент на губах с помощью насыщенной красной помады.

Шарлиз Терон сделала челку короче Фото: AFP

Напомним, ранее Шарлиз рассказала о том, как сбрасывала лишний вес, который ей было необходимо набрать для роли в мелодраме "Талли". Также в интервью для журнала ELLE голливудская звезда рассказала о материнстве, воспитании приемных детей, расизме и ролях в кино.

Недавно в нашем сюжете мы рассказывали, что у Шарлиз Терон новый роман:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram