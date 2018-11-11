В черном пальто Stеllа Мссаrtnеу и туфлях Маnоlо Вlаhnik: сдержанный образ Меган Маркл

Герцог и герцогиня Сассекские посетили торжественное мероприятие в Альберт-холле

Меган Маркл. Фото: AFP

На прошедший в Лондонском Альберт-холле Королевский фестиваль памяти, посвященный погибшим в Первой и Второй Мировых войнах, где ранее были замечены герцог и герцогиня Кембриджские, также пришли принц Гарри и Меган Маркл.

Поскольку дресс-код по такому случаю был total black, герцогиня Сассекская предпочла сдержанный элегантный образ. Она надела платье и пальто Stеllа Мссаrtnеу с атласной лентой на поясе, а дополнила образ классическими лодочками от бренда Маnоlо Вlаhnik.

Меган Маркл Фото: AFP Меган Маркл Фото: AFP Меган Маркл Фото: AFP Меган Маркл Фото: AFP Меган Маркл Фото: AFP 1/5

Напомним, Меган Маркл рассказала в интервью, что ей очень нравится одежда, которую создает Виктория Бэкхем. Однако она не будет ее носить, даже несмотря на то что Дэвид и Виктория являются друзьями королевской семьи и посещают все ее торжества, включая и свадьбу принца Гарри и Меган Маркл.

Тем временем мы сообщали о том, что украинский дизайнер Евгения Франковская создаст костюм для герцогини Сассекской. Стилисты Меган Маркл уже оговаривают материал, из которого будет пошит наряд, и мелкие детали.



