В черном платье Gucci: элегантная Дакота Джонсон на гала-фестивале

Актриса стала звездной гостьей модного мероприятия

Дакота Джонсон. Фото: AFP

Дакота Джонсон, не так давно ставшая гостьей вечернего ток-шоу, куда пришла в черном соблазнительном комбинезоне от Givenchy, идеально облегающим ее фигуру, стала героиней нового вечера.

Дело в том, что в Лос-Анджелесе прошел ежегодный гала-фестиваль Art + Film, на котором чествовали заслуги известного американского фотографа Кэтрин Опи и оскароносного кинорежиссера Гильермо дель Торо. На мероприятие собралось невероятное количество звезд, среди которых была Сальма Хайек, Зои Кравитц, Лана Дель Рэй и Дакота Джонсон.

Дакота Джонсон Фото: AFP

Звезда "50 оттенков серого" надела черное длинное платье от Gucci, поскольку бренд поддерживает мероприятие не первый год, а это значит, что многие звездные гости считают своим долгом надеть именно его наряд.

Дакота Джонсон Фото: AFP

Платье Дакоты было очень длинным и очень черным. Его эффектно дополнял шлейф, а в зоне декольте обращала на себя внимание сетка.

Дакота Джонсон Фото: AFP

Напомним, ранее Дакота Джонсон появилась на красной дорожке 75-го Венецианского кинофестиваля в невероятно эффектном красном платье от модного Дома Dior,