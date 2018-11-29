В длинном пиджаке на голое тело: редкий выход Меган Фокс

Актриса пришла на телешоу впервые за долгое время

Меган Фокс. Фото: AFP

Меган Фокс, не так давно возглавившая новую рекламную кампанию бренда нижнего белья Frederick's of Hollywood, посетила телешоу в Нью-Йорке.

32-летняя звезда стала гостьей шоу Today Оn в Нью-Йорке, где рассказала зрителям о своем намерении стать телеведущей программы о путешествиях на Travel Channel.

Меган Фокс Фото: AFP

По такому случаю Меган Фокс надела удлиненный серый пиджак на голое тело, черную мини-юбку и остроносые замшевые туфли. Эффектным элементом стали белые плиссированные манжеты, выглядывавшие из рукавов.

Меган Фокс Фото: AFP

Напомним, ранее Меган выкладывала снимки с отдыха на Гавайях, где она отдыхала со своим мужем, актером Брайаном Остином Грином, будучи беременной.

Также актриса прокомментировала свой скандальный уход из "Трансформеров", рассказав в одном из интервью о том, какие сделала выводы после ссоры с их режиссером, Майклом Бейем.