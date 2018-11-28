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В длинном пудровом пальто: нежный образ королевы Летиции

Королева Испании принимает у себя гостей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:17
Королева Летиция и супруга президента Китая Пэн Лиюань. Фото: AFP
Королева Летиция и супруга президента Китая Пэн Лиюань. Фото: AFP

Королева Испании Летиция, не так давно посетившая Музей Прадо в бежевом кашемировом пальто, снова вышла в свет в схожем образе.

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Королева Летиция
Фото: AFP

По случаю визита в страну китайского президента Си Цзиньпина и его супруги Пэн Лиюань, король и королева Испании посетили вместе с ними торжественную церемонию приветствия почетного караула. По случаю чего Летиция снова выбрала длинное пальто, на этот раз пудрового оттенка, под которое надела светлую плиссированную юбку, расшитую цветами. Дополнением к образу послужили бежевые лодочки и светло-розовый клатч.

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Королева Летиция
Фото: AFP

В то же время госпожа Лиюань предпочла светло-коричневое пальто, из-под которого виднелась белая блузка, светлые лодочки и перчатки.

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Королева Летиция
Фото: AFP

Напомним, не так давно король и королева Испании посетили торжественное событие, приуроченное к 20-летию газеты La Razon. По случаю чего Летиция надела черную кофту, черные замшевые сапоги на высоком каблуке и блестящую плиссированную юбку. На плечи королева набросила черное пальто, а в руках держала клатч в тон. 

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Источник: "Сегодня"
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