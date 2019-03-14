В душе весна: Елизаветы II в ярко-голубом платье провела деловую встречу

Ее Величество не перестает радовать яркими образами

Елизаветы II Фото: AFP

92-летняя королева Великобритании Елизавета II, которая недавно порадовала ярко-оранжевым пальто, провела аудиенцию с послом Республики Коста-Рика и послом Республики Таджикистан в Букингемском дворце.

Ее Величество не перестает удивлять публику яркими образами. На этот раз королева Англии выбрала платье классического кроя ярко-голубого оттенка. В качестве обуви она предпочла темные лаковые туфли на среднем каблуке. Сумку королева, как обычно, подобрала в тон обуви.

Елизаветы II Фото: Getty Images

И как же без жемчуга с брошкой. Похоже, что такие украшения – страсть Елизавета II. Ведь каждый ее новый образ дополняют драгоценные украшения из жемчуга. 92-летняя королева выглядела весьма свежо в такой цветовой гамме, а ее безупречная укладка лишь подчеркивала ее красоту.

Напомним, на днях Елизавета II и Тереза Мэй пришли на официальный прием в Букингемский дворец в похожих синих платьях.

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