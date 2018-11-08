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В двух платьях Michael Kors: Кейт Хадсон впервые вышла в свет после родов

Актриса начинает постепенно возвращаться к активной жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:57
Кейт Хадсон в платье Michael Kors. Фото: Getty
Кейт Хадсон в платье Michael Kors. Фото: Getty

Кейт Хадсон, которая в начале ноября родила третьего ребенка, дочку Ронни Роуз. постепенно возвращается к активной социальной жизни.

Звезда стала участницей публичных бесед со всемирно известным дизайнером Майклом Корсом, посвященных проблеме голода во всем мире. По причине чего пришла в свободном платье бренда Michael Kors с мелким цветочным принтом.

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Кейт Хадсон и Майкл Корс
Фото: Getty

А вечером состоялся торжественный ужин, куда Кейт пришлось переодеться в еще одно творение дизайнера. На этот раз она примерила элегантное черное платье со смелым декольте. Дополнили образ туфли и клатч в тон.

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Кейт Хадсон
Фото: Getty

Напомним, ранее в рамках нью-йоркской Недели моды прошла презентация коллекции Майкла Корса, по случаю чего в числе гостей было замечено множество звезд. Среди них оказались и голливудские актрисы Николь Кидман и Кэтрин Зета-Джонс. Обе они по такому случаю выбрали платья черного цвета с цветочным принтом.

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Источник: "Сегодня"
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