В эффектном корсете и брюках: Скарлетт Йоханссон впечатлила новым образом

Актриса пришла получить награду на People's Choice Awards

Скарлетт Йоханссон. Фото: AFP

Прошедшая на выходных в Калифорнии 44-я церемония вручения премии People's Choice Awards, где вручают статуэтки деятелям шоу-бизнеса, кино и телевидения, за которых голосуют обычные люди, собрала немало звездных гостей.

В этот вечер по красной дорожке прошлись Ким Кардашьян, Виктория Бекхэм, Мила Кунис, Рита Ора и другие знаменитости, среди которых была и Скарлетт Йоханссон.

33-летняя актриса решила не надевать привычное платье, предпочтя черные брюки с завышенной талией и корсет темно-красного цвета с оригинальным вырезом, который очень эффектно подчеркнул ее бюст. Дополнением к образу послужили черные лодочки и длинные серьги.

Скарлетт Йоханссон Фото: AFP Скарлетт Йоханссон Фото: AFP Скарлетт Йоханссон Фото: AFP Скарлетт Йоханссон Фото: AFP Скарлетт Йоханссон Фото: AFP 1/5

Тем временем Натали Портман стала гостьей кинофестиваля AFI Fest - Американского института кинематографии, стартовавшего в Калифорнии, куда пришла в роскошном кутюрном платье из последней коллекции Christian Dior. При этом акцент в образе актрисы был сделан на макияже – стрелки на глазах были подведены розовым цветом, а на губах нанесена помада в тон.