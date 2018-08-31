В элегантном черном: новый выход Виктории и Дэвида Бекхэмов

Звездная чета посетила церемонию жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА

Девид и Виктория Бекхемы. Фото: AFP

Виктория и Дэвид Беккхемы, которые вот уже 19 лет состоят в браке, посетили церемонию жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА, которая состоялась в Монако.

Виктория и Девид Бекхэмы Фото: AFP

На это торжественное мероприятие Виктория надела длинное черное платье с глубоким декольте, которое очень удачно подчеркнуло ее фигуру, а к нему босоножки на каблуках в тон. Волосы звезды были распущены и завиты. Ее супруг решил особо не выделяться и тоже предпочел черный костюм.

Виктория Бекхэм Фото: AFP

Напомним, недавно эксперт по королевскому этикету Майка Мейер рассказала в интервью Harper's Bazaar, что представительницы британской монархии делают для того, чтобы подолы их юбок никогда не задирались.

А британский модельер Стелла Маккартни в интервью изданию ELLE поведала о причинах, по которым Меган Маркл выбрала для свадьбы с принцем Гарри именно ее платье.

Тем временем на странице Тины Кароль появилось новое фото, на котором звезда выглядит просто невероятно. На снимке на Тине надето серебристое длинное платье на тонких бретельках. А под ним сапоги-чулки на каблуке в тон. Волосы певицы распущены, а на губах ее любимая красная помада.



