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В элегантном костюме: новый выход стройной Мелании Трамп

Первая леди США в Белом доме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:42
Мелания Трамп
Мелания Трамп
Фото: AFP

Первая леди США Мелания Трамп, которая недавно в цветном платье пришла на встречу с премьер-министром Ирландии, приняла участие в обсуждении молодежных программ в федеральных департаментах и ​​агентствах в Белом доме.

Жена американского президента для выхода в свет выбрала нежно-розовый костюм с объемными пуговицами от Emilio Pucci, который состоит из жакета и брюк с белой базовой футболкой. 

Мелания Трамп в нежно-розовом костюме от Emilio Pucci
Мелания Трамп в нежно-розовом костюме от Emilio Pucci
Фото: AFP

Мелания Трамп сделала традиционную укладку и насыщенный макияж smoky eyes, губы она накрасила светло-розовым блеском, который гармонично смотрелся с костюмом. На безымянном пальце первой леди блистало обручальное кольцо из белого золота с бриллиантами. Стильная супруга президента была в хорошем расположении духа и часто улыбалась. 

Напомним, ранее эффектная Мелания Трамп посетила офис Microsoft в облегающей юбке Dior. А также во время недавнего визита в Аргентину Мелания Трамп умудрилась сменить пять нарядов за один день.  

Также смотрите в нашем сюжете, как Мелания Трамп без мужа поехала в Африку:

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