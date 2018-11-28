В элегантном наряде с красной помадой: Рианна посетила презентацию в Лос-Анджелесе

Певица оценила преимущества электрокаров

Рианна. Фото: Getty

Барбадосская дива Рианна, не так давно похваставшаяся стройной фигурой в новом малиновом платье, стала гостьей одной из презентаций, состоявшейся в Лос-Анджелесе.

Рианна Фото: Getty

Певица посетила один из автосалонов, где представили модель электро-пикапа от Rivian. По случаю чего надела черный пиджак, темные джинсы и черный полупрозрачный топ. Ярким акцентом Рианны стала красная помада.

Рианна Фото: Getty

Напомним, ранее Рианна представила на подиумах Недели моды в Нью-Йорке новую коллекцию своего бренда нижнего белья феерическим шоу. Дело в том, что моделями стали самые разнообразные женщины – с разными оттенками кожи и комплекцией.

А также показала, как правильно наносить макияж. И создать образ на Хэллоуин, который может пригодиться и в свете грядущего Нового года. Ролики были опубликованы на канале косметического бренда певицы Fenty Beauty By Rihanna в YouTube.