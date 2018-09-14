В элегантном платье с глубоким вырезом: новый образ Маши Ефросининой

Известная телеведущая выложила в сеть видео в элегантном черном платье

Маша Ефросинина. Фото: instagram/mashaefrosinina

39-летняя Маша Ефросина, которая не так давно показала, на что приходится идти во время съемок проекта "Танці с зірками", выложила на своей странице в Instagram видео, на котором она снята в красивом черном платье.

На груди и спине у Маши очень глубокий вырез, а юбка пошита из фатина, поэтому достаточно пышная. По словам самой Ефросининой, в таком элегантном наряде она была ведущей на церемонии награждения фармацевтов.

View this post on Instagram A post shared by Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) on Sep 13, 2018 at 11:39am PDT

Тем временем американская топ-модель Джиджи Хадид пришла на презентацию ювелирного бренда Messika в наряде от украинского бренда Gasanova.

Ранее на Неделе моды состоялась презентация коллекции известного дизайнера Майкла Корса, по случаю чего в числе гостей было замечено множество звезд, среди которых оказались и голливудские актрисы Николь Кидман и Кэтрин Зета-Джонс. Обе по такому случаю выбрали платья черного цвета с цветочным принтом. Только если у Николь оно было еще и в белый горох с желтыми цветами.