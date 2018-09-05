В элегантном черном: Меган Маркл и принц Гарри проведали больных детей

Герцогиня Сассекская с мужем посетили благотворительный вечер

Меган Маркл. Фото: Getty

Меган Маркл, которой не так давно исполнилось 37 лет, составила компанию своему супругу, принцу Гарри, придя на благотворительный вечер. На мероприятии вручали премию организации The WellChild Awards, чья деятельность направлена на поддержку тяжелобольных детей.

На столь ответственное мероприятие герцогиня Сассекская надела черный брючный костюм и туфли на шпильке от бренда Altuzarra. А дополнила образ черным клатчем с золотой цепочкой от Stella McCartney и серьгами с бриллиантами и жемчугом, которые ей подарила на свадьбу сама королева Елизавета II.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty 1/5

Как сообщалось ранее, несмотря на то что основное внимание, связанное с королевской семьей, в нынешнем году было приковано к Меган Маркл и принцу Гарри, самой стильной представительницей британской монархии все равно признали кейт Миддлтон. Согласно данным ежегодного отчета онлайн-ретейлера eBay, герцогиня Кембриджская снова стала примером для большинства женщин Великобритании.

Напомним, на днях королева Елизавета II посетила одно из своих самых любимых спортивных мероприятий – народные игры Braemar Gathering, которые ежегодно проходят в Шотландии и являются лучшим способом познакомиться с традициями и культурой этой северной страны.