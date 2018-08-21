Джанет Джексон вышла в свет в дырявой футболке

Известная певица пришла на одно из мероприятий в футболке, дыру на которой прикрывало массивное ожерелье

Джанет Джексон. Фото: Getty

Известная исполнительница Джанет Джексон, похудевшая после родов на 30 килограммов, посетила ежегодное событие под названием "Неделя Гарлема", которое проводится в Нью-Йорке. В рамках события проводятся всевозможные вечеринки, лекции, концерты и фестивали.

На один из таких концертов и пришла Джанет. 52-летняя звезда надела клетчатое пальто, брюки оливкового цвета и белую футболку. На шее у нее красовалось массивное ожерелье в африканском стиле. Как оказалось в какой-то момент, оно просто прикрывало дыру на футболке.

Джанет Джексон Фото: Getty

Напомним, в Нью-Йорке состоялась ежегодная церемония вручения престижной музыкальной премии MTV Video Music Awards, на которую многие из звезд пришли в эпатажных нарядах. Эмбер Роуз надела красное латексное платье из секс-шопа. Ники Минаж выбрала купальник, который прикрыла юбкой из тюля, а солистка группы Morcheeba Скай Эдвардс решила разбавить скучный брючный костюм в полоску голой грудью. Хотя, нужно отдать ей должное, прикрыла ее чуть-чуть драгоценными камнями.

А сама Джанет не так давно презентовала клип на новую песню Made for Now, записанную совместно с музыкантом Daddy Yankee.