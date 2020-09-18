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Голубое платье с орнаментом: Иванка Трамп в нежном аутфите испекла кубинский хлеб

Сегодня, 15:23

Советница американского президента посетила Флориду

Иванка Трамп продолжает встречаться с потенциальными избирателями своего отца в рамках предвыборной кампании. На этот раз дочь Дональда Трампа побывала во Флориде. Знаменитость посетила кубинскую пекарню La Segunda, где научилась печь фирменный хлеб.

Иванка все чаще выбирает для своих аутфитов синие и белые тона. Недавно мы видели ее в стильном платье в рубчик, а на этот раз советница президента США появилась на публике в нежно-голубом платье с орнаментом и длинными объемными рукавами.

Иванка Трамп
Иванка Трамп
Фото: instagram.com/ivankatrump

Свой look Иванка дополнила босоножками на каблуках и защитной маской. Трамп обошлась без прически, традиционно уложив свои белокурые волосы с классическим пробором посередине.

Иванка Трамп
Иванка Трамп
Фото: instagram.com/ivankatrump

Напомним, недавно Иванка Трамп вышла в свет в элегантном платье с цветочным узором. Мы также рассказывали о самых модных принтах этой осени в коллекциях украинских и зарубежных дизайнеров.

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