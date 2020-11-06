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В идеальном пальто и сапогах с квадратным носком: Роузи Хантингтон-Уайтли показала зимний look

Сегодня, 14:19

Только посмотрите на этот восхитительный аутфит!

Узкие ботинки с квадратным носком и низким скульптурным каблуком не просто удобные – это еще и главный тренд текущего и нового сезонов. Модель Рози Хантингтон-Уайтли, которая вместе с Джейсоном Стэтхемом продает свой особняк, уже запаслась фирменными ботильонами шведского бренда Totême. Обувь она удачно сочетает с очень красивым пальто оттенка темный шоколад.

"Ангел" Victoria's Secret поделилась на своей страничке в Instagram свежими фото, на которых позирует в актуальном образе, подходящем для прохладной погоды.

Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли
Фото: instagram.com/rosiehw

На Роузи длинное пальто, которое она надела поверх брюк с черными ботинками и кашемирового свитера с высоким горлом. Завершила супермодель свой образ классической сумкой Hermès Constance и солнцезащитными очками Celine.

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Фото: instagram.com/rosiehw

Ранее мы рассказывали о главном цвете 2021 года – в чем встречать Новый год Быка. Также сообщалось, что Гарри Стайлс и Билли Айлиш снялись в мини-сериале Gucci, чтобы показать новую коллекцию.

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