В кашемировом свитере за 10 тысяч гривен: новый выход Мелании Трамп

Первая леди США посетила мероприятие Красного креста

Мелания Трамп. Фото: AFP

Мелания Трамп, буквально на днях показавшая, как при помощи декораторов украсила к Рождеству Белый дом, посетила мероприятие Красного Креста, где выступила с речью.

Для спича в официальной штаб-квартире организации, расположенной в Вашингтоне, Мелания надела темно-синий кашемировый свитер от британского дизайнера Madeleine Thompson с красно-белыми вставками, красные брюки и красные балетки от Christian Louboutin.

Мелания Трамп Фото: AFP Мелания Трамп Фото: AFP Мелания Трамп Фото: AFP Мелания Трамп Фото: AFP Мелания Трамп Фото: AFP 1/5

Напомним, на днях Мелания Трамп встретилась в сером пальто с морскими пехотинцами, участвовавшими в тушении пожара в Arthur Capper Public Housing, случившегося в сентябре. На встрече с ними первая леди снова продемонстрировала свою любовь к клетке.

А на снимках среди рождественских елок в Белом доме первая леди США запечатлена в тех же самых красных перчатках, в которых накануне вернулась из Флориды. Напомним, там президентская чета Америки отмечала День благодарения.

Тогда как на ежегодную церемонию помилования индеек Мелания Трамп надела очень эффектное разноцветное пальто от Dior, которое дополнила замшевыми сапогами Christian Louboutin.