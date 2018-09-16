В кедах и шелковом платье: непривычный образ кейт Бланшетт

Голливудская звезда изменила своим привычкам, и удивила своих поклонников

Кейт Бланшетт. Фото: Getty

Голливудская звезда Кейт Бланшетт, не так давно пришедшая на презентацию фильма со своим участием в элегантном изумрудном платье, которое привело всех в восторг, была замечена в несколько непривычном для нее образе.

Дело в том, что актрису запечатлели на улице Лос-Анджелеса в элегантном шелковом платье цвета пыльной розы с ярким красным бантом, которое сидело на ней как всегда великолепно. Удивительным было то, что под этот наряд Кейт надела не привычные для нее стильные туфли или босоножки, а самые настоящие белые кеды. Дополнила образ звезда черной сумкой и солнцезащитными очками.

Кейт Бланшетт Фото: Getty

Напомним, на днях первая леди Франции Брижит Макрон со своим супругом Эмманюэлем принимали в гостях японского наследного принца Нарухито. По случаю чего она надела элегантное платье светлого сиреневого оттенка.

А во время Недели моды, проходившей в Нью-Йорке, улицы города наводнили модники, одним из самых ярких аксессуаров которых были сумки. С лучшими из них можно ознакомиться в нашей подборке.